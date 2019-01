Finnisches Mundharmonika-Quartett in Mödling .

Klangbogen Mödling: „Artist of the Year“ Sväng, ein finnisches Mundharmonika-Quartett, spielt nordische Tanzgrooves, Tangos, Balkanrhythmen, am Donnerstag, 24. Jänner, 19.30 Uhr, im Theresiensaal, Maria Theresien-Gasse 18, 02236/400-103.