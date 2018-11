Die Blues Bros Corporation rund um „Jake“ Richard Redl und „Elwood“ Roberto Razenberger waren am Samstag im Auftrag des Herren – und der Rot-Kreuz-Bezirksstelle – im BRUNO in Brunn unterwegs.

Die Benefizveranstaltung ergänzten Bernadette Schlembach, Österreichs beste Country-Geigerin, Anita „Niddl“ Ritzl, die Aretha Franklin unter anderem mehr als nur fulminanten „Respect“ zollte, Musical-Star Nazide Aylin mit einem bezaubernden „You make me feel“ und „The rats are back“ mit Eric Papilaya, Norbert Oberhauser, Volker Piesczek und Pepe Schütz mit einem beschwingten „Fly me to the moon“.

Der Reinerlös des Abends kommt der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes zugute.