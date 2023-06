Singakademie präsentierte Beeindruckendes

Viel Applaus war der wohlverdiente Lohn für ein außergewöhnliches Konzert, das die Singakademie Mödling in St. Othmar gab. Unter der Leitung von Antal Barnas wurde gemeinsam mit der Schola Cantorum aus Wien und dem West-Ungarischen Kammerorchester "Israel in Egypt", ein Oratorium in drei Teilen von Georg Friedrich Händel, aufgeführt. Das für einen teilweise achtstimmigen Chor konzipierte Konzert war nicht nur für die Zuhörer ein Erlebnis, auch für die Chormitglieder war es eine sehr abwechslungsreiche und auch fordernde Performance, die bestens gelang.

Zwar stand bei diesem Stück der Chor im Vordergrund, dennoch durfte man sich auch über exquisite Interpretation der Solisten Ayelén Mose, Sopran, Katharina Wegscheider, Sopran, Therese Troyer, Alt, und Luis Hernández-Luque, Tenor, freuen. Die Mödlingerin Theresa Troyer überzeugte vor heimischem Publikum und lässt eine hoffnungsvolle Karriere erwarten. Alles in allem ein beeindruckender Konzertabend im stimmungsvollen Sakralbau.