Mödlinger Symphonisches Orchester: Virtuos und dynamisch

Es war eine Darbietung der Extraklasse, die die aus dem rumänischen Craiova stammende Pianistin Adela Liculescu am Sonntagabend im Rahmen des Konzertes des Mödlinger Symphonischen Orchesters in der Perchtoldsdorfer Burg gab. Sie brillierte mit Johannes Brahms' „Klavierkonzert Nr. 2“, einem außergewöhnlichen Werk symphonischen Charakters, das die Solo-Instrumentalistin, das Orchester und auch das Publikum in vier Sätzen rund 50 Minuten lang auf Trab und in Atem hielt. Liculescu begeisterte durch ihren kraftvollen, akzentuierten Vortrag ebenso wie durch sensible Emotionalität. Die junge, aber renommierte Pianistin wurde schon vielfach ausgezeichnet und ist bereits auf den Bühnen Europas zuhause.

Der zweite Teil des Konzertes, den das Orchester ebenso kraftvoll und präzis bewältigte, gehörte der „Rheinischen” Symphonie Nr. 3 von Robert Schumann, die obgleich ihres monumentalen Konzeptes durch fröhliche Leichtigkeit beeindruckte.

Dem Konzert, das von Daniel Auner in gewohnt dynamischer und souveräner Art geleitet wurde, wohnten auch Landtagsabgeordneter Martin Schuster, Bezirkshauptmann Philipp Enzinger und Kulturgemeinderätin Johanna Mayerhofer bei.