Sulz goes Afrika: Pfarrer Ndudi gab Konzert mit afrikanischen Liedern

In der Zeit, seit Pfarrer Ndudi in der Pfarre Sulz tätig ist, hat er sich nicht nur hervorragend eingelebt, er erfreut sich auch großer Beliebtheit. Rege nimmt er am Leben der Gemeinde teil, er ist unter anderem in der Feuerwehr engagiert und hat für spezielle Anlässe auch schon eine Lederhose in seinem Kleiderschrank. Aber er gestaltet auch sein neues Umfeld sehr kreativ und macht die Sulzer mit der afrikanischen Kultur vertraut, was ihm ebenfalls sehr viele Sympathien einbringt.

So feierte er sein Priesterjubiläum mit einer afrikanischen Messe. Die Anwesenheit seines Mitbruders Kingsley Irunegbo, der ebenfalls aus Nigeria stammt und inzwischen wieder nach Rom abgereist ist, nutzte Ndudi, um zu einem afrikanischen Konzert in den Pfarrhof zu laden. Dabei sangen die beiden Lieder in der Ibo-Sprache. Das Publikum, darunter auch Altbürgermeister Leopold Schmölz und die frühere Kulturvereinsobfrau Lotte Winter, war begeistert und genoss im Anschluss die afrikanischen Spezialitäten, die Ndudi gekocht hatte.