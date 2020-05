Gemeinsam mit Mitarbeitern der Firmen „Habegger“ und „Optical Engineers“ wurde kurzerhand der karitative Verein „Stream Austria“ mit Sitz in der Hauptstraße in Mödling aus dem Boden gestampft – die NÖN berichtete. Fehle fungiert als Präsident, Projektleiter und Vereinsmitbegründer Richard Redl aus der Südstadt als Vize.

Unter dem Motto „Gemeinsam für den guten Zweck“ veranstaltet „Stream Austria“ seit Anfang April - kontaktlose Liveshows - in der Gösser-Halle in Wien, die per Stream Konzertfeeling ins Wohnzimmer bringen. Die jeweiligen Acts bestimmen, wer die Spenden, die die Zuschauer und -hörer ins Livegeschehen einbringen, erhält.

Und Woche für Woche („Fresh Friday“, „Grand Saturday“) entern heimische Superstars ab 20 Uhr die Bühne, darunter Ina Regen, Nathan Trent, Josh, Virginia Ernst, „Einfach Flo“, Niddl & Dennis Jale, Deladap, Eric Papilaya und Vincent Bueno.

Ein Konzert ohne Livepublikum, das dennoch gleichzeitig für Stimmung zu Hause sorgen soll, „hebt visuelle und akustische technische Anforderungen auf ein neues Level“, wissen Redl & Co. Eine Herausforderung, der sich „Stream Austria“ stellt. Mit Equipment, das normalerweise bei Mega-Konzerten zum Einsatz kommt – und unter Einhaltung aller Sicherheits- und Hygienebestimmungen. In der Halle geigen die Künstler auf, in der Nebenhalle wird auf Mischpulten und Riesenscreens gezaubert.

Durch das Programm führen Rozalija Gregurek (Freitag) und Eric Papilaya (Samstag).

„Gemeinsam und für den guten Zweck setzen wir so ein positives Signal für die Branche und den Zusammenhalt“, lässt Redl nicht unerwähnt. Und auch die Künstlerinnen und Künstler sind froh, wieder einmal auf der Bühne zu stehen; das wurde auch am Freitag beim NÖN-Lokalaugenschein offenkundig, als „Wiener Wahnsinn“ (Vorband „Stiletto“) für Rekord-„Einschaltquoten“ sorgte und die Bühne rockte. An den Umstand, dass nach jedem Song Stille statt Jubel zu vernehmen ist, „muss ich mich erst gewöhnen“, schmunzelte Frontman Martin „Soberl“ Sobotka. „Es war aber trotzdem sehr leiwand.“

Das sieht auch Gregurek („Jollyboxx TV“ auf Super RTL, Gründerin der Marketing Agentur „RG Entertainment“) so, die dieses Jahr eigentlich vorhatte, „wieder mehr zu moderieren. Dass es aber digital sein würde, hätte ich nicht gedacht“. Jetzt steht sie jeden Freitag um 20 Uhr live vor den Kameras in der Gösser-Halle und interviewt die Künstler. „In Zeiten wie diesen halten Kunst und Kultur den Atem an und wissen nicht, wie und wann es weiter geht. Dies betrifft auch Techniker, Kameramänner, Regisseure, Künstler, Musiker und auch Moderatoren. Ich bin froh, mit meiner Unterstützung und Tätigkeit ein Zeichen zu setzen und den Zusammenhalt zu fördern, den die Branche jetzt mehr denn je benötigt.

"

Das erfreuliche Spendenhoch am Freitag war ebenfalls „Wiener Wahnsinn“ zu verdanken. Gitarrist Romeo Beis Oberlippenbart stand den anderen Bandmitgliedern gar nicht zu Gesicht. Also musste er – live nach dem Konzert – fallen, wofür Soberl & Co ein paar Hunderter locker machten; zugunsten der „Ronald McDonald‘s-Kinderhilfe“.

„Ich bin jede Woche aufs Neue beeindruckt, wie großartig und professionell unsere Branche auch in herausfordernden Zeiten agiert“, bedankte sich Redl bei allen Akteuren und den Sponsoren „Gösser Halle“, „Habegger“, „impacts catering“ und „Optical Engineers“: „An Unterstützern würden wir natürlich noch mehr brauchen“, steckte Redl die Fühler nach weiteren Sponsoren aus.

Das Line-Up ist bereits bis Juni fixiert – mit einem tollen Höhepunkt am 24. Mai. Detailinfos zu einem Superstar gibt's zu Wochenbeginn.

www.streamaustria.com