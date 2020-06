Nach der Corona-bedingten Zwangspause darf sich das Publikum nun auf fünf stimmungsvolle Freiluftkonzerte freuen.

Im Hof des Hunyadi-Schlosses geht mit Unterstützung des Landes Niederösterreich vom 1. bis 10. Juli „Musik im Schloss“ über die Bühne.

Kulturgemeinderat Horst Kies, ÖVP, ist erleichtert: „Das Warten hat sich ausgezahlt, wir müssen unsere beliebte Konzert-Reihe nicht absagen.“

Durch die strengen Auflagen bei der Sitzeinteilung wird es allerdings heuer keinen Onlineverkauf geben, „um die Einteilung flexibler gestalten zu können“. Die Karten sind ausschließlich im Rathaus oder in der Gemeindebibliothek zu erwerben. Bei Schlechtwetter ist der Turnsaal der Volksschule Altort als Ausweichquartier vorgesehen.

„Für jeden Geschmack ist etwas dabei“

Kies freut besonders, dass die Auswahl der Künstler „nicht nur vielfältig, sondern auch besonders hochkarätig ist. Für jeden Geschmack ist etwas dabei“.

Außerdem dürfen sich die mehrere Festspiele auch Künstler „teilen“: Das Minguet-Quartett ist auch in Salzburg und Grafenegg engagiert. Der Gast-Dirigent der Wiener Volksoper, Guido Mancusi, hingegen tauscht in Maria Enzersdorf Taktstock gegen Mikrofon und wird die Joe Hofbauer-Bigband als Sänger begleiten. In Salzburg wäre eines seiner Werke heuer uraufgeführt worden, Corona-bedingt wird dieser Vorhaben auf nächstes Jahr verschoben.

Ein besonderes Highlight der Konzertreihe ist der Besuch von Professor Kurt Schwertsik, dessen Werk „Twilight Music“ anlässlich seines 85. Geburtstages am 3. Juli vom „RaSumOvsky“- Ensemble aufgeführt wird.

Bürgermeister Johann Zeiner, ÖVP, ist überzeugt, dass „wir unserem Publikum mit diesem Programm einen besonderen Kulturgenuss bieten, der von uns zurecht erwartet wird“.