Perchtoldsdorf: Die Zither soll nicht verstummen

Vor vier Jahren spielte Barbara Laister-Ebner eine Hauptrolle vor Millionen-Publikum. Beim Neujahrskonzert 2018 der Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Riccardo Muti war ihr das berühmte Zither-Solo in Johann Strauss’ „Geschichten aus dem Wienerwald“-Walzer vorbehalten.

Gemeinsam mit ihrer Schwester Monika Kutter will Laister-Ebner heuer erneut eine Zither-Offensive starten und mit der Konzertserie „Zither 1 2 3“ dem Publikum „die unterschiedlichsten Aspekte des Instruments und dessen Vielfältigkeit näher bringen“. Der erste Streich der Konzertreihe in drei Teilen findet gemeinsam mit dem Duo Walther Soyka/Karl Stirner (Wiener Knopfharmonica/Zither) am 14. Jänner im Festsaal der Burg Perchtoldsdorf statt.

Das Duo Soyka/Stirner ist aus der heimischen Musikszene nicht wegzudenken und ist ebenfalls durch ihre Arbeit mit Künstlern wie Willi Resetarits und Ernst Molden bekannt. Das Programm ist geprägt von Eigenkompositionen des Duo Kutter/Laister-Ebner und dem improvisatorischen Umgang mit dem Wienerliedgut des Duos Soyka/Stirner.

Gemeinsamer Auftritt mit Musikschülern

Am 20. Mai konzertieren die Schwestern mit dem WienerZitherEnsemble im Burgsaal der Burg Perchtoldsdorf.

Dieses Konzert widmet sich den vielen Projekten rund um die Zither, die alle im Vereinssitz des WienerZitherEnsembles in der Privaten Musikschule von Monika Kutter im „Studio.Z“ in der Josef Deyl-Gasse beheimatet sind. Dazu zählt die Vereinspflege in Form des WienerZitherEnsembles genauso wie der Unterricht. Denn auch die Schüler sollen bei diesem Konzert Gehör finden. Mitwirken werden der Kinderchor der Musikschule Perchtoldsdorf unter der Leitung von Ingrid Verbaeys sowie Gesangsschüler der Musikschule Brunn am Gebirge.

„So wollen wir es wiederum schaffen, möglichst vielen jungen Menschen dieses Instrument zu zeigen, die die Zither meist gar nicht mehr kennen“. Den Abschluss wird ein Adventkonzert mit dem WienerZitherEnsemble in der Spitalskirche in Perchtoldsdorf bilden.

„Wir möchten mit dieser Konzertserie einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt des Kulturgutes Wiener Zither leisten“, betonten Laister-Ebner und Kutter:

Besonderer Dank an alle Unterstützer und Fans

„Anlässlich unseres 30-jährigen Bestehens soll es auch ein Dank an alle Besucher, Sponsoren, Personen der Öffentlichkeit und Künstler sein, die behilflich waren, unseren Verein und seine Mitglieder im In- und Ausland bekannt zu machen.“ Auftritte in Locations wie dem Großen Saal und dem Brahmssaal im Musikverein, dem Schubertsaal im Konzerthaus, an den Bühnen der Staatsoper, der Volksoper und dem Volkstheater sowie Mitwirkungen bei Aufführungen, wie z.B. Seefestspiele Mörbisch und Nestroy-Festspiele Burg Liechtenstein seien dadurch möglich geworden.“