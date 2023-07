Eventmanagement als Job-Variante

Wie kann „Eventmanagement“ als Beruf für Jugendliche in Zukunft interessanter gemacht werden? Dieser Frage geht die Fachgruppe der Freizeit- und Sportbetriebe NÖ in der Wirtschaftskammer NÖ gemeinsam mit dem Lehrgang „Berufsbegleitendes Eventmanagement“ der Fachhochschule St. Pölten im Rahmen ihrer Kooperation in unterschiedlichen Projekten nach. Jetzt folgt ein Networking-Event – geplant vom Event-Nachwuchs der FH St. Pölten.

Die Veranstaltung soll Teil der bereits bestehenden Serie „Event.Forum“ werden und ist das Ergebnis monatelanger Zusammenarbeit. Unter der Leitung von Professor Harald Rametsteiner fanden bis zur finalen Projektpräsentation zahlreiche Abstimmungen und Ideenfindungen mit dem Obmann der Freizeit- und Sportbetriebe und Sprecher der Eventbranche NÖ, Gert Zaunbauer, statt. Der Mödlinger zeigte sich „beeindruckt von der Leistungsfähigkeit und dem Engagement der Studierenden. Ihre Ideen waren sehr inspirierend“.

Zaunbauer erwartet „kräftige Recruiting-Impulse“

Nun geht's an die Umsetzung. Im Rahmen des Networking-Events im Palais Niederösterreich am 20. November sind unter anderem eine Podiumsdiskussion mit Experten aus unterschiedlichen Branchen und der Kontakt mit Medienvertretern geplant. „Das Zusammentreffen von Event-Studierenden, Agenturleitungen und Fachmedien und der damit direkte Austausch von Wissen, Bedürfnissen, aber auch Sorgen. werden kräftige Recruiting-Impulse für die Branchen bringen“, ist Zaunbauer überzeugt.