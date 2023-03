Spitzen-Golferin geangelt

Paul Kozelsky, Geschäftsführer von ADMIRAL Sportwetten, freut sich über die neue Kooperation: „Es ist etwas Besonderes, eine derart ambitionierte Sportlerin auf ihrem Weg zur europäischen und internationalen Profigolferin begleiten zu dürfen“. Damit unterstreiche das Unternehmen seine Rolle als Partner des österreichischen Sports und setze zudem im Heimatbundesland Niederösterreich „ein starkes Zeichen“. Emma Spitz weiß diese Kooperation zu schätzen, „da verlässliche Partner gerade für Sportlerinnen ein immens wichtiger Erfolgsfaktor sind“.

Trotz ihres jungen Alters kann die Göllersdorferin (Bezirk Hollabrunn) schon zahlreiche bedeutende Erfolge vorweisen. So gewann sie mehrere Titel im Juniorenbereich, darunter der Sieg im Nationscup in Sotogrande, zweimal die „Italian International Amateur Championship“ und als erste Österreicherin im Jahr 2018 die „British Girls Amateur Championship“. Im selben Jahr erspielte sie außerdem die Bronzemedaille im Einzelwettbewerb bei den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires. 2020 wurde Spitz bei der „European Ladies Amateur“ Vierte sowie 2021 Dritte bei den „Augusta National Women's Amateur Champions“.

