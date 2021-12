Aufreger im Industriegebiet in Münchendorf

Robert Sziveli ist akademischer Immobilienmanager und mit der Bewertung von Grundstücken und Immobilien vertraut. Die Siedlung, die von der Velmer Straße vom neuen Betriebsgebiet getrennt wird, müsse mit einer klaren Wertminderung ihrer Grundstücke rechnen. Niemand wolle dauernd auf einen Kran schauen. Noch dazu, wenn ein zweiter Kran bereits in Planung ist.

Sziveli präzisiert: „Die Anrainer wissen, dass das Grundstück als Betriebsgebiet gewidmet ist. Aber es stört sie, dass der Kran unmittelbar an der Grenze zum Wohngebiet aufgestellt wurde, mit all seinen nachteiligen Auswirkungen für die Anrainer, die, als betroffene Nachbarn im Genehmigungsverfahren nicht einmal zur Stellungnahme eingeladen wurden.“

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

DieFirma Heavylog hat in Münchendorf mit fünf Mitarbeitern begonnen.“ Helga Reisenauer Vizebürgermeisterin, SPÖ

In der Grundstücksmitte oder an der Nordgrenze sei genug Platz gewesen. Warum die Gemeinde die Betonfundamente genehmigt hat, versteht Sziveli nicht. Als störend werde auch das Hupen des Krans ab 6.30 Uhr empfunden, zur Geräuschkulisse gehöre auch, „wenn die Laufkatze des Kranauslegers anläuft, das andauernde, niederfrequente Brummen des Antriebs, und die durch die an und abfahrenden Sattelschlepper verursachten, Lärm und Abgasemissionen“.

Vizebürgermeisterin Helga Reisenauer, SPÖ, ist für die Bauagenden in der Gemeinde zuständig. Sie betont: „Die Firma Heavylog hat in Münchendorf mit fünf Mitarbeitern begonnen, ein fleißiges Brüderpaar, das sich hochgearbeitet hat. Die Firma hatte an ihrem alten Standort zu wenig Platz, darum hat sie im neuen Gewerbegebiet von einem Privaten ein neues Grundstück erworben. Die Gemeinde kann nicht aus Jux und Tollerei den Bau auf einem Gewerbegrundstück verhindern, das nicht einmal im Besitz der Gemeinde ist, wenn die Firma bei der Errichtung der Betonfundamente alle Vorschriften der NÖ Bauordnung einhält.“

Den Wunsch einiger Anrainer, der Firma einen anderen Grund zu verkaufen, scheitere schon daran, dass „wir als Gemeinde keinen anderen Grund haben“.

Gemeinderat Herbert Bey winkler von Pro Münchendorf kann zwar verstehen, dass die Anrainer mit dem Kran „nicht glücklich sind. Aber es ist natürlich klar, dass die Firma auf ihrem Grundstück einen Aufstellplatz für den Kran ausgewählt hat, der die Errichtungskosten in einem für sie überschaubaren Rahmen hält. Wäre der Kran zentraler errichtet worden, hätten er und der Ausleger umso größer dimensioniert werden müssen.“ Außerdem habe sich die Firma an die NÖ Bauordnung gehalten.

Dialog im Vorfeld wäre wünschenswert gewesen

Die ÖVP hätte sich gewünscht, „dass die Gemeinde den Dialog mit Heavylog im Vorfeld suchte“. Gemeinderat Roland Wallner ist sich im Klaren darüber, „dass das Mitspracherecht der Gemeinde sehr beschränkt ist. Es wäre wünschenswert gewesen, wenn man trotzdem vor Baubeginn versucht hätte, einen Konsens zwischen Anrainer und Heavylog herzustellen.“ Die Firma selbst war für ein Statement über die Platzierung der Kräne nicht bereit und verwies auf die Möglichkeit eines Gesprächs im Jänner.

Über den Stand des Betriebsanlageverfahrens weiß Bezirkshauptmann-Stellvertreter Elmar Seiler Bescheid: „Die Heavylog Transport&Logistik GmbH hat mit Schreiben vom 2. August um Betriebsanlagengenehmigung für die Errichtung eines Lagerplatzes angesucht. Dieses Verfahren befindet sich derzeit im Stadium der Vorbegutachtung der Unterlagen durch Sachverständige. In diesem Projekt wurde auch für zwei Kräne angesucht. Ob diese ident mit den derzeit aufgestellten Kränen sind, werden wir bei einem Lokalaugenschein überprüfen.“

Auch die Anrainer werden noch zu Wort kommen: „Nach der Feststellung der Vollständigkeit der Einreichunterlagen wird eine mündliche Verhandlung anberaumt werden, wobei die Nachbarn Einwendungen erheben können. Dieser Verhandlung wird unter anderen ein Sachverständiger für Lärmtechnik beigezogen werden.“