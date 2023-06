Nach Todes-Tragödie im Spital: Gutachter soll Inferno aufarbeiten

Laut Habitzl soll der Sachverständige ,,sobald wie möglich" an Ort und Stelle mit der Befundaufnahme starten. Bieten wird sich dem Experten in jenem Vierbettzimmer, von dem die Flammen ausgegangen sind, ein Bild der Verwüstung, wie APA-Fotos zeigen.

Die Erstellung des Gutachtens werde dann ,,mehrere Wochen" in Anspruch nehmen, betonte der Sprecher der Anklagebehörde. Bereits erfolgt sind diverse Befragungen: „Alle Personen, die Wahrnehmungen zum Brandgeschehen haben, sind einvernommen worden." Dem Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt ist laut Habitzl der Verdacht der fahrlässigen Herbeiführung einer Feuersbrunst zugrunde gelegt.

Bereits mit der Ursache befasst haben sich Bundes- und Landeskriminalamt. Laut den bisherigen Ermittlungsergebnissen deutet viel auf eine Zigarette als Auslöser für das Feuer hin. Eine technischer Grund wurde ausgeschlossen. Ausgegangen sein soll der Glimmbrand konkret vom Bett eines 75-Jährigen aus dem Bezirk Baden - einer der drei Verstorbenen. Der Mann sei starker Raucher gewesen, hieß es seitens der Polizei. Das Fenster in dem Zimmer sei zum Lüften gekippt gewesen.

Neben dem 75-Jährigen kamen bei dem Brand ein 78-Jähriger aus dem Bezirk Mödling und ein 81-Jähriger aus dem Bezirk Bruck a. d. Leitha ums Leben. Die Männer waren in dem Vierbettzimmer stationär aufgenommen. Einer der Patienten befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Raum. Eine Frau erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde ins Landesklinikum Baden gebracht.

Die vom Feuer direkt betroffene Station muss in den kommenden Wochen nach Angaben der Landesgesundheitsagentur (LGA) komplett saniert werden. In den Stockwerken darunter liegende Bereiche - hier gehören auch die Operationssäle dazu - sollen in den kommenden Tagen wieder benutzbar sein.

