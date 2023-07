Sportalmgala: Perchtoldsdorferin sorgte für perfekten Style für Models

Die neuen Trend-Outfits des Kitzbüheler Modeunternehmens wurden im Rahmen einer „70 Jahre Sportalm“-Jubiläumsgala in der Wiener Hofreitschule präsentiert. Für den Wow-Effekt auf dem Catwalk ist allerdings auch ein passender Hair- & Make-up-Style unumgänglich. Bettina Sezemsky aus dem Salon „Tino Intercoiffeur“ in der Hochstraße in Perchtoldsdorf brillierte dabei mit kreativen Make-up-Stylings. „Dabei sein ist alles“, freut sich die Friseurin und Make-up-Künstlerin, die bei Sonja Guggenbergs Familienunternehmen in Perchtoldsdorf tätig ist.

Bettina war in Wien Teil des „La Biosthétique Creativ“-Teams unter der Leitung von Alexander Dinter (Hair), Steffen Zoll (Make-up) sowie Georgios Tsiogkas (Sportalm). Die Herausforderung: 40 Models und Stars mit einem Total Beauty Look zu finalisieren und deren Outfits zur neuen Kollektion zum Strahlen zu bringen. „Es war eine unbeschreibliche Erfahrung, mit so vielen Kolleginnen und Kollegen backstage an einem Strang zu ziehen und an der Kreation eines so glamourösen Gesamtwerks beteiligt zu sein“, schwärmte Bettina von ihrem hochkarätigen Styling-Einsatz.

Unter den Gästen sah man Anna Ermakova, Maria Höfl-Riesch, Arabella Kiesbauerk, Frauke Ludowig und Franziska Knuppe.

www.tino-intercoiffeur.at