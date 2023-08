Guntramsdorfer in Kreuzfahrt-Showensemble: Die Weltmeere als Bühne

Nicolas Lugstein ist als jüngstes von drei Kindern in Guntramsdorf aufgewachsen und hat im Alter von zwölf Jahren seine Liebe zum Tanzen entdeckt. Es begann mit dem Besuch einer Tanzschule, wo er bei Foxtrott, Walzer, Quickstepp und Rumba auf den Geschmack kam. Die Tanzleidenschaft erblühte vollends, als ihn eine Freundin zum Jazzdance mitnahm. Als er dann die ersten Auftritte in Kindermusicals hatte, kristallisierte sich schnell heraus, wohin die Reise gehen würde. „Ich muss 17 gewesen sein und saß im Klassenzimmer bei einer faden Geschichtsstunde. Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Ich hasse Schule und möchte sie möglichst bald hinter mich bringen.“

Die Eltern legten ihm keine Steine in den Weg. Allerdings bestanden sie darauf, dass der Bub seine Matura machte. Das Zeugnis in der Tasche, taten sich auf dem Weg zum Musicaldarsteller bald erste Hürden auf. Die Akademien in Österreich und Deutschland waren sehr teuer und die Chancen, an einer der wenigen staatlich geförderten Schulen angenommen zu werden, standen schlecht. Auf Empfehlung eines Freundes bewarb sich Lugstein mit Tanzvideos und Lebenslauf im Millennium Performing Arts College in London – wurde angenommen und erhielt überdies ein Stipendium.

Die drei College-Jahre waren hart. Tanzen, Singen, Schauspielern. Neben den 40 Stunden Ausbildung pro Woche ging die übrige Zeit für einen Job als Kellner drauf. „London ist eine aufregende Stadt. Aber auch extrem teuer. Trotz Stipendiums musste ich schauen, wie ich mich über Wasser halten konnte.“

Von der „Queen Mary 2“ in die Covid-Teststation

Nach dem Abschluss der Ausbildung absolvierte Lugstein viele Auditions und zeigte sich bereit, Neues auszuprobieren: er bewarb er sich bei der in London ansässigen Cunard Reederei. Auf der luxuriösen „Queen Mary 2“ schnupperte Lugstein den Duft der großen weiten Welt. „Zunächst war ich überwiegend auf der Transatlantikroute von England nach Amerika unterwegs, das war ein wenig fad“, räumt er ein. „Doch dann ging es in die Karibik und schließlich auf Weltreise.“ Das Leben auf Achse wurde mit Beginn der Pandemie jäh eingebremst. Mit seinem damaligen Freund, den er auf dem Schiff kennengelernt hatte, verbrachte er ein Jahr auf Korfu. Nachdem die Beziehung in die Brüche gegangen war, ging Lugstein zurück in seinen Heimatort und arbeitete in Wien in einem Covid-Testcenter.

Von Bali über Alaska nach Linz

Nach dem Aus der Corona-Beschränkungen bewarb sich Lugstein bei der Reederei „Regent“ und bekam den Zuschlag für einen Vertrag auf der „Seven Seas Explorer“, einem Luxus-Kreuzfahrtschiff. Für die Proben fand sich das Showensemble in Tampa/Florida ein, studierte in sechs Wochen fünf große Choreografien und zwei kleinere Tanzshows ein. Für den professionellen Schliff sorgte die international renommierte Choreografin Patricia Wilcox, die am Broadway das preisgekrönte Musical „Jersey Boys“ inszeniert hatte. Im Februar ging die zwölfköpfige Showtruppe in Bali an Bord, seit Mai ist das Schiff im Wochenrhythmus auf der „Inside Passage“ in Alaska unterwegs. Lugstein ist der einzige Deutschsprachige im Team. „Obwohl man ständig von Leuten umgeben ist und eigentlich keine Privatsphäre hat, fühle ich mich paradoxerweise oft sehr einsam. Gepaart mit dem Heimweh – das ist schon eine komische Gefühlslage“, gibt Lugstein zu.

Ende August ist das Abenteuer am Schiff vorbei, dann geht’s für den Guntramsdorfer nach Linz, wo er in der „Fledermaus“ im Landestheater engagiert ist. Lugsteins Ziel für die Zeit danach ist klar abgesteckt: Einmal noch aufs Schiff, dann auf Engagements im deutschsprachigen Raum hoffen. „Am liebsten in Österreich. Denn daheim ist es halt am schönsten.“