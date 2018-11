Helmut Salat, Leiter der Straßenbauabteilung 2 in Tulln, ist zuversichtlich, dass die Entfernung der Bodenmarkierungen im Bereich des Gastro- und Hotelbetriebes „Fabrik“ in der Ortsstraße positive Effekte bringen wird, um Staubildung vor der Einmündung der Ortsstraße in die B 17 zu vermeiden. Da die Ortsstraße eine Landesstraße ist, ist auch die NÖ Straßenbauabteilung für diese Arbeiten zuständig.

„Geben Sie uns noch ein bisschen Zeit, aber ich denke, die Entfernung der Bodenmarkierung in dem Bereich gibt den Autofahrern ein bisschen mehr Freiraum, um sich rechtzeitig einzuordnen“, meint Salat gegenüber den NÖN. Auch Bürgermeisterin Andrea Stipkovits, SP, hofft auf die positiven Effekte dieser Maßnahme. Sie hält fest: „Die Sperrfläche ist entfernt worden. Das Problem war, dass die Abbieger nicht rechtzeitig an den Geradeausfahrenden vorbeigekommen sind, das hat natürlich zu einem Rückstau geführt.“ Vorschläge, wie der Kreuzungsbereich für alle Verkehrsteilnehmer benutzerfreundlicher gestaltet werden kann, kommen auch vom Vösendorfer Bauamt, wie Leiter Hermann Pum erklärt: „Nach der Entfernung der Busspurmarkierung ist ab der Verkehrsinsel Platz, um sich links einzureihen. Es ist ein Versuch, ob diese Variante für die Linksabbieger jetzt praktikabler ist.“

Dass das Ganze ein laufender Prozess ist, eine Art Erprobungsphase, wird auch vom Land so gesehen. Die Gemeinde weist darauf hin, dass in den kommenden Tagen auch mit der Verkehrszählung in der Ortsstraße begonnen werden soll. Dann könne man genau sagen, wie groß das Verkehrsaufkommen im Ort ist und wieweit sich die Autoschlangen zurückstauen.