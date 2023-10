Krimiautoren hielten voll besetzte Stadtgalerie in atemloser Spannung

In einer vollbesetzten Stadtgalerie trafen sich namhafte Autoren der heimischen Krimiszene und Freunde von Literatur und Spannung, um wieder einmal die Mödlinger Kriminacht zu genießen. Die mehr als 200 Gäste, darunter auch Bürgermeister Hans Stefan Hintner (ÖVP) und Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler (SPÖ), kamen voll auf ihre Kosten. Der Ortschef, der ja derzeit an seinem neuen Buch schreibt, zeigte sich dann auch im Rahmen seiner Lesung gleich von seiner literarisch-künstlerischen Seite. Sechs Autorinnen und Autoren lasen aus ihren Werken: Claudia Rossbacher, Norbert Ruhrhofer, Christian Schleifer, Thomas Raab, Christian Klinger und Andreas Pittler. Die Programmgestaltung lag in den kundigen Händen von Daniel Schreiner (Buchhandlung Kral) der auch den Büchertisch managte.

Hintner bedankte sich beim Stadtmarketing-Verein mit seiner Obfrau Claudia Rehberger, der die Kriminacht heuer erstmals organisierte: „Wir haben heute großartige Autorinnen und Autoren zu Gast, in Mödling ist einfach immer was los!“