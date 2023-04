Bezirk Mödling: „Häusliche Gewalt“ nimmt deutlich zu

Vergleiche der Kriminalstatistik 2022 mit der aus 2021 sind nicht wirklich aussagekräftig. Denn angesichts der weltweiten COVID-19-Pandemie wurden 2021 zu Jahresbeginn bis 7. Februar sowie von 22. November bis 11. Dezember Lockdowns verordnet. Dass es daher im Verlauf des Jahres nur zu 39 Wohnhaus- bzw. 16 Wohnungseinbrüchen gekommen war, lag in der Natur der Ausgangssperre.

Eben jene Zahlen schnellten 2022 deutlich in die Höhe. Fast um das Doppelte. Bezirkspolizeikommandantin Oberst Gertraud Haselbacher relativiert: „Damit sind wir etwa wieder auf dem Niveau von 2019, also der Zeit vor Corona.“ In jenem Jahr war die Einbruchs-Quote durchaus niedrig. „Keine Frage, jeder Einbruch ist einer zu viel“, betonte Haselbacher. Deshalb setze man weiterhin auf intensive Schwerpunktaktionen in Uniform und Zivil.

Foto: privat

Was deutlich zugenommen habe, sei „Gewalt in der Familie. Sicher ein Resultat der Lockdowns, wo alle viel Zeit zu Hause verbringen mussten“. Waren es 2019 2.400 Vorfälle, so spricht die Kriminalstatistik 2022 von bereits 2.700. „Es gibt viele Institutionen, die bei häuslicher Gewalt helfen“, erklärte Haselbacher. Sie könne allerdings nur appellieren, „umgehend 133 zu wählen, wenn man sich bedroht fühlt“.

Übertretungen nach dem Suchtmittelgesetz sind von 539 auf 481 gesunken. „Da hilft uns auch die Schutzzone am Bahnhof Mödling. Wir müssen aber nach wie vor Betretungsverbote aussprechen.“ Deutlich gestiegen sind hingegen Betrugsdelikte (Anrufe von „Polizisten“, „Neffentrick“) – vor allem auch im Internet, Stichwort: Cybercrime: Hier haben die Ermittler alle Hände voll zu tun.

Alles in allem wurden 2022 7.157 strafrechtliche Tatbestände registriert. Deutlich mehr als im (Corona-)Jahr 2021 (6.064), aber deutlich weniger als 2019 (vor Pandemie-Zeiten): 7.527.

„Das ist ganz klar der Erfolg von konsequenter und professioneller Polizeiarbeit im Bezirk“, ist der Leiter der Sicherheitsbehörde, Bezirkshauptmann Philipp Enzinger, überzeugt.

