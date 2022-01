Wiener Neudorf: Diese Werbung sticht ins Auge

Die Fassade des Palmers-Hauses ist seit Jahren als überdimensionaler Raum für Werbung bekannt. Ab März wird ebendort Europas größte LED-Werbefläche in Betrieb gehen. Der Screen mit dem Namen „Number One“ wird mit Öko-Strom gefüttert.

Der Probebetrieb sorgt bereits für einiges Aufsehen. Nicht immer der positiven Art. Michael Landschau etwa äußert in einer Mail an die NÖN seinen Unmut über das „überdimensionales LED-Werbetransparent“, das 24/7 in einer Intensität und kilometerweit über die Ortsgrenzen hinweg zu sehen ist, und massive optische Irritation erzeugt“ geäußert. „Werbung wirkt, kann aber auch Mensch und Tier stören“, ärgert sich Landschau über die Lichtverschmutzung.

Auch Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, spricht bereits aus Erfahrung: „Ich habe bereits viele Beschwerdemails erhalten, die zum Großteil aus Wien-Liesing, Perchtoldsdorf und Brunn am Gebirge kommen. Auch ein vorbeifahrender Autofahrer hat mir berichtet, dass er sich durch die Leuchtstärke irritiert gefühlt hat.“ Der Ortschef hat den Ball an die zuständige Bezirkshauptmannschaft Mödling weitergespielt.

Bezirkshauptmann Philipp Enzinger macht im NÖN-Gespräch deutlich, dass die Behörde im Juni 2021 „die Änderung der genehmigten Betriebsanlage durch Digitalisierung und Ökologisierung der Werbefläche“ zur Kenntnis genommen hat. Dem Bescheid liege eine umfangreiche verkehrstechnische Beurteilung zugrunde. Sichtbarkeit, ein allfälliger zusätzlicher Beitrag zur ohnehin gerade in dieser Gegend schon stark vorhandenen „Lichtverschmutzung“, ästhetische Belange oder ein allenfalls gestörtes Ortsbild können „gewerberechtlich von Gesetzes wegen nicht berücksichtigt werden. Der Verkehr darf hingegen nicht beeinträchtigt werden, wofür auch zwei entsprechende Gutachten vorliegen“.

Nachsatz: „Wir werden dazu, jetzt unmittelbar nach der Errichtung und Inbetriebnahme der Werbeanlage, eine behördliche Überprüfung mit einem verkehrstechnischen Sachverständigen durchführen“, verspricht Enzinger.

Eine derartige, europaweit in dieser Größe einzigartige Werbefläche mit LED-Technik sei „natürlich ungewohnt und aufsehenerregend. Wir werden aber strikt auf die Verkehrssicherheit achten“.

