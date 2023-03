Schützende Hände für „wandernde“ Tiere

Der Naturschutzbund NÖ hofft auch heuer auf viele freiwillige Helfer, die einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz leisten möchten. Die Zeit der Amphibien-Wanderung (Mitte März bis Mitte April) sei wieder gekommen, in der Tiere zu den Laichgründen marschieren, um ihre Eier abzulegen. Die Gefahr: das Überqueren der Straßen.

Der „Amphibienschutzverein Wienerwald“ ist einer der Unterstützer. Mitglieder betreuen sechs Strecken im Wienerwald sowie eine in Gaaden. „Letztes Jahr konnten über 5.000 Tiere gesammelt werden“, berichtet Ulrike Gebetsberger aus Grub im Wienerwald, Biologie-Professorin im Gymnasium Schwechat. „Auf einer Strecke sind über 2.000 Amphibien gerettet worden, bei einer anderen waren es nur 60.“

Vor- und Nachteile der Zäune

Viele freiwillige Helfer seien wichtig, damit alle Strecken besetzt werden können. Besonders viele Amphibien wandern, wenn es feucht und warm ist. Selbst wenn es zu kalt ist, „muss man trotzdem kontrollieren. Einmal habe ich gesehen, dass ein Igel in den Kübel reingefallen ist, den muss man wieder rausholen. Das ist der Nachteil von Zäunen“, sagt Gebetsberger.

Bei sechs der Strecken im Wienerwald wurden Zäune errichtet. Da die Amphibien diese Hürde nicht überwinden können, gehen sie den Zaun entlang, bis sie in einen Kübel fallen, der eingegraben ist. Dort werden sie rausgeholt und zu Laichplätzen gebracht. „An Spitzentagen kann man bis zu 300 Tiere retten. Unsere fixen Teams bestehen aus etwa 30 Personen, bis zu 20 kommen sporadisch dazu“, sagt Ulrike Gebetsberger.

Michaela Thaler überwacht die Krötenwanderung im Bereich Gaaden. Foto: Robert Rieger

In Gaaden engagiert sich Michaela Thaler schon seit sechs Jahren in Sachen Amphibien-Wanderung. „Am Anfang war es schon eine Überwindung, eine Kröte aus dem Kübel zu heben. Aber je länger man es macht, desto mehr mag man es“, erzählt sie. Die Eventplanerin koordiniert die Einsätze in Gaaden.

Interessierte können sich über den Naturschutzbund Niederösterreich oder den „Amphibienschutzverein Wienerwald“ melden, um bald selbst einen wichtigen Beitrag zur Natur zu leisten.

www.noe-naturschutzbund.at

