Exlibris zum Thema „Hiataeinzug“ stieß auf Bewunderung

Altgemeinderat (Ex-FPÖ) und Buchautor Hofrat Tillfried Cernajsek entstammt einer künstlerischen Familie, sein Vater war der Radierer und Kupferstecher Fritz Cernajsek. Tillfried, Absolvent der Montanuniversität, ist unter anderem auch derzeitiger Präsident der Österreichischen Exlibris-Gesellschaft, die heuer ihr 120-jähriges Bestehen mit verschiedenen Veranstaltungen und Ausstellungen begeht.

Exlibris („aus den Büchern“) ist ein in Bücher eingeklebter oder eingelegter Zettel oder Stempel mit oft künstlerischen Motiven und dem Namen des Besitzers und fand bereits in der Renaissance Verwendung, als der Besitz von Büchern zum Statussymbol wurde. Cernajsek übermittelte in Anbetracht der Perchtoldsdorfer „Huatzeit“ der NÖN sein persönliches Exlibris für sich und seine Gattin Helfriede mit dem Thema „Hiataeinzug“, das von Briefmarkenkünstlerin Kirsten Lubach gefertigt wurde, als Beispiel für ein künstlerisch gestaltetes Exlibris.