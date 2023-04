„Kleine Hexe“ fliegt auf das „Buch-Theater“

Am Donnerstag, 13. April, läuten Annegret Bauerle und Ruth Lößl die neue Buch-Theater-Saison mit der „Kleinen Hexe“ von Otfried Preußler im Festsaal der Arbeiterkammer Mödling in der Dr. Hanns Schürff-Gasse 14 ein. Das Stück ist auch der Startschuss zur vertiefenden Kooperation zwischen dem Kulturreferat der Stadtgemeinde Mödling und der Arbeiterkammer. Kultur-Stadtrat Stephan Schimanowa, SPÖ, erläutert: „Durch regelmäßige gemeinsame Veranstaltungen soll die Bibliothek der Arbeiterkammer und des ÖGB in der Bevölkerung bekannter gemacht werden.“ Zusätzlich ist auch ein neuer Bücherschrank vor der Bibliothek geplant, der vom Kulturreferat errichtet wird.

Der Kinderbuch-Klassiker "Die kleine Hexe" - entstanden 1957 - ist nach wie vor bei den Kindern beliebt. Kein Wunder: Die kleine Hexe ist erst 127 Jahre alt und wird deshalb von den älteren Hexen nicht für voll genommen. Nachdem sie sich heimlich in die Feierlichkeiten der Walpurgisnacht eingeschlichen hat, wird ihr Hexenbesen vom Hexenrat verbrannt. Wenn es ihr jedoch innerhalb eines Jahres gelingt, eine gute Hexe zu werden, darf sie an der nächsten Walpurgisnacht teilnehmen.

Bauerle und Lößl gestalten aus dem Kinderbuchklassiker eine musikalische szenische Lesung in alter Tradition der Hörspiele und entführen ihr junges Publikum atmosphärisch in die Geschichte. „Kommt in unsere Vorstellung und erlebt die Abenteuer der kleinen Hexe und ihrem klugen Raben Abraxas“, macht das Duo Lust auf mehr.

Tickets sind im Kulturreferat Mödling, Pfarrgasse 9, erhältlich. 02236 400 103, kultur@moedling.at

