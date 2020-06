Das „Kabarett im Fassbinderhof“ geht in die dritte Saison. Organisator Philipp Tomasovsky bedauert zwar, dass der Juni-Termin der Corona-Krise zum Opfer gefallen ist, die Veranstaltungsreihe soll aber im Juli mit Fredi Jirkal und im August mit Gerry Fleischhacker Kulturgenuss mit Kulinarik in gewohnt professioneller Weise verbinden: „Unsere Veranstaltungen finden im Freien statt. Wir hoffen daher auf schönes Wetter und ersuchen um rechtzeitige Platzreservierung, weil es heuer eine beschränkte Anzahl an Sitzplätzen geben wird.“

Die Geschwister Birgit und Christoph Grill werden die Tische so anordnen, dass trotz Abstandsregeln rund 60 Leute Platz finden - in den Vorjahren waren es 100.

Einen besonderen Ansturm erwartet sich Tomasovsky beim Auftritt von Fleischhacker, dessen neues Programm „Am Sand“ erst im Februar Premiere hatte und krisenbedingt noch selten gespielt wurde.

Für Christoph Grill ist das aktuelle Sommerkabarett „eine besondere Herausforderung. Wir möchten beide Abende mit all den Auflagen gut über die Bühne bringen und wollen mit den Vorstellungen ein wenig Abwechslung in den Alltag unserer Gäste bringen“.

Derzeit geht Grill mit dem Maßband durch den Gastgarten und misst ab, wo die Tische genau platziert sein müssen. „Obwohl die Veranstaltungen aufgrund der Einschränkungen voraussichtlich keinen großen Gewinn abwerfen werden, machen wir das sehr gerne, um etwas Besonderes zu bieten“, erzählt der Wirt.

Bammel vor der Hitze in Schutzkleidung

Die Hygienevorschriften seien vor allem für das Personal eine Belastung: „Wir müssen alle mit Masken und Schutzkleidung arbeiten, ab einer gewissen Temperatur ist das sehr mühsam“, erzählt Grill. Der Juli-Termin wird im Rahmen eines Grillabends stattfinden.

Die Künstler sind trotz veränderter Umstände zum Auftritt bereit. „Die haben ja auch kein Problem mit den Abstandsregeln“, schmunzelt der Wirt. Tickets unter 02252/621 87 und

info@fassbinderhof.at