Kulturabo bringt klingende Namen „vor die Haustüre“ der Hinterbrühler

Mit dem Hinterbrühler KulturAbo bietet die Marktgemeinde Hinterbrühl seit einigen Jahren hochkarätige Programme aus den verschiedensten Kunstbereichen an. „Damit haben die Hinterbrühler die Möglichkeit, renommierte Künstler quasi vor der Haustüre zu erleben”, freut sich Organisatorin Vizebürgermeisterin Ulrike Götterer (ÖVP), „natürlich sind auch Gäste aus anderen Gemeinden herzlich willkommen“. Bereits am 21. Oktober um 19.30 Uhr kommt Caroline Athanasiadis mit ihrem Programm „Tzatziki im 3/4-Takt“ in den Anningersaal. Am 26. Jänner 2024 folgen Ties & Cuffs mit „Aber bitte mit Sahne“ und am 8. März 2024 kommt Ursula Strauß mit „Iba di gaunz oamen Leit“ von Christine Nöstlinger.

Den kulturellen Reigen beenden die Riverside Stompers mit Original New Orleans-Jazz am 27. April 2024. Das Abo kann für 89 Euro im Bürgerservice des Gemeindeamtes erworben werden. Einzelkarten für die jeweiligen Vorstellungen können (soweit vorhanden) immer 14 Tage vor dem Vorstellungstermin bei Johanna Mahler, Tel. 0664 736 09 100, oder im Bürgerservice der Marktgemeinde Hinterbrühl, zum Preis von je 25 Euro bestellt werden.