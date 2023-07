Kultur in Mödling freut Gäste und Wirtschaft

Die Theater, Konzerte und Events in der Stadtgemeinde Mödling sorgen im Sommer für eine besonders hohe Frequenz in der Innenstadt und sind deshalb auch aus wirtschaftlicher Perspektive nicht mehr wegzudenken, weiß Tourismusstadtrat Gert Zaunbauer. „Vor allem für das Theater im Bunker und teatro kommen auch viele Leute aus der Umgebung. Auch aus Wien, obwohl dort das Kulturangebot natürlich mächtig ist. Teilweise reisen auch von noch weiter an“, erklärt Zaunbauer. Vor allem die Gastronomie profitiere von den zahlreichen Gästen. „Ich sehe immer mit Wohlwollen, dass die Gastgärten immer voll sind“, freut sich Zaunbauer.

Gastro „zeigt sich von der besten Seite“

Das sieht auch Bezirkswirtesprecher Johannes Schmid so: „Der Kultursommer ist sehr wertvoll für uns. Die Menschen kommen vor den Vorstellungen vorbei und oft auch danach wieder. Nachmittage, die normalerweise eher ruhig sind, werden durch das Theater irrsinnig belebt. Es sind einfach 100 Prozent mehr Gäste da in diesen Leerzonen als sonst.“ Vor allem die angenehme Stimmung falle heuer positiv auf. „Die vielen Veranstaltungen bringt uns auch neue Gäste aus einem neuen Einzugsbereich. Das heißt auch die Werbewirksamkeit für die Region bei uns sehr wichtig und wir haben die Möglichkeit, uns von der besten Seite zu zeigen“, so Schmid.

Johannes Schmid vom Café Kanzlei nutzt den Sommer, um neue Gäste zu gewinnen. Foto: privat

Kultur und Party in Mödling

Mödling setzt im Kultursommer auf ein vielfältiges Veranstaltungsangebot, beispielsweise mit dem Sommertheater am Kirchenplatz vor St. Othmar („Der brave Soldat Schwejk“, Premiere am 7. Juli) oder dem Kinder-Buch-Theater für alle kleinen Kulturliebhaber. Aber auch die Tanzbegeisterten kommen auf ihre Kosten: Die „Homebase“ Open-Air-Konzerte, organisiert von Mödlinger Musiker Martin Arnold, bieten eine Mischung aus Electronic und Jazz und die Silent Disco im Stadtbad Mödling am 18. August ermöglicht es die Nacht durchzufeiern, ohne dabei die Umgebung zu stören. Auch das Silent Cinema begeisterte bereits vergangene Woche 150 Besucherinnen und Besucher, der nächste Film wird am 25. August gezeigt.

Genuss für Musikliebhaber in Guntramsdorf

In Guntramsdorf beginnt der Kultursommer bereits nächste Woche, mit dem „Musik im Park“-Wochenende will Sepp Koppensteiner, Organisator und Vorsitzender des Kulturausschusses „einen breiten Mix anspruchsvoller Musik bieten: Wir wollen in Verbindung mit dem ‚Street Food Festival‘ auch Musiker aus dem Ort in Szene setzen. In fast jeder auftretenden Band ist ein Mitglied aus Guntramsdorf mit dabei.“ Heuer liegt der Schwerpunkt des Musikfestivals, das von 7. bis 9. Juli im Rathauspark jeweils von 17 bis 22 Uhr bei freiem Eintritt stattfindet, auf Jazz, Swing und Blues. Als weitere Kulturtipps weist Koppensteiner auf das Silent Cinema am 16. Juli am Ozeanteich und auf das Grüne Wanderkino am 23. Juli in der Siedlerhalle hin.

Kultur im Heurigen in Gumpoldskirchen

Im Weinort Gumpoldskirchen erwartet den Sommergast ein vielfältiges Programm, verschiedene Heurigenbetriebe veranstalten regelmäßig Musikabende oder Kabarettauftritte. Als kulturelles Highlight sieht Kulturgemeinderätin Dagmar Händler „unseren Weinsommer, bei dem von 12. bis 20. August ein Glaserl Wein zusammen mit guter Musik genossen werden kann: Die Veranstaltung gibt uns ein enges Zusammengehörigkeitsgefühl, das vielfältige Programm bietet für jeden Geschmack etwas.“

Aber auch auf die in Zusammenarbeit mit der Kulturvernetzung NÖ durchgeführte Aktion ‚Kultur beim Winzer‘ freut sich Händler: „Am 10. August gibt es ein Leonard Cohen Tribute Konzert von Steve Gander & Friends im Weingut von Johannes Gebeshuber in der Jubiläumsstraße.“

Gregor Sebeg und Lukas Spisser spielen "Don Quijote" in der Burg Perchtoldsdorf. Foto: Lalo Jodlbauer

Tradition in Perchtoldsdorf

„Bei uns hat der Kultursommer einen sehr hohen Stellenwert. Das wurde bei uns in Perchtoldsdorf immer schon großgeschrieben und ist uns auch wichtig in der Gemeinde“, erzählt Kulturreferentin Johanna Mayerhofer. Das Highlight der kommenden Veranstaltungen sind für sie die alljährlichen Perchtoldsdorfer Sommerspiele.

Seit 1976 begeistern die Perchtoldsdorfer Sommerspiele vor der Kulisse der historischen Herzogsburg. Den Auftakt feierte der neue Intendant Alexander Paul Kubelka dieses Jahr mit „Don Quijote“ (die NÖN berichtete). Über die Sommermonate finden nun laufend Kabarett-Auftritte, Konzerte und auch eine Ballett-Gala („Couronne de Fleurs“) in der Burg statt.

Kino unter freiem Himmel in Laxenburg

Besonders beliebt in Laxenburg ist das Sommerkino. Von 12. bis 19. August können Besucherinnen und Besucher internationale Filme am Schlossplatz genießen. Die Film-Palette reicht von französischen Komödien („Akropolis Bonjour – Monsieur Thierry macht Urlaub“), über Filme für die ganze Familie („Arielle“) bis hin zu außergewöhnlichen Diagonale-Dramen („Der Fuchs“). Karten können online gebucht werden, doch schnell, warnt Silvia Wohlfahrt, ÖVP, Vizebürgermeisterin aus Laxenburg, denn die 1.000 Plätze seien schnell vergeben.