„WIR“ vermeiden Dornröschenschlaf des Alten Rathauses in Wr. Neudorf

Das Wiener Neudorfer Kultur-Abo mit aktuell 320 Nutzerinnen und Nutzern erfreut sich großen Zuspruchs. So sehr, dass man mittlerweile den Saal im Franz Fürst-Freizeitzentrum füllt – und das Alte Rathaus als Veranstaltungslocation in Vergessenheit gerät. Genau das will Kulturreferent Nikolaus Patoschka, UFO, vermeiden. „Gemeinsam mit einer Gruppe kulturinteressierter und engagierter Künstlerinnen und Künstler wollen wir das Alte Rathaus, unser Wahrzeichen und Kulturzentrum, wieder beleben.“ Das soll mit einer monatlichen Veranstaltung – immer an einem Donnerstag um 19.30 Uhr - bei freiem Eintritt gelingen. „Es sind vor allem Wiener Neudorfer Künstler, die mit Gesang, Musik und Literatur auftreten werden“, erklärt Patoschka. Zusätzlich gibt es parallel eine Ausstellung in der Galerie im Erdgeschoß, die immer ab 18.30 Uhr eröffnet wird.

Die Initiative nennt sich „WIR – Musik, Kunst, Literatur im Alten Rathaus“, am 19. Oktober präsentiert die Wiener Neudorfer Künstlerin Sigrid Jonak ihre Bilder-Zyklen „Seltsame Erden“ und „Oben“, danach spielt das Saxofon-Quartett „Mobilis“ auf. Am 16. November liest Bürgermeister Herbert Jan Janschka, Mitglied mehrere Literaturvereinigungen, aus eigenen Werken, die musikalische Begleitung übernimmt Martina Bergmann (Klavier). Die Ausstellung widmet sich Wiener Neudorfer Künstlern, deren Bilder die Gemeinde angekauft hat. Die WIR-Termine sind aktuell bis Mai vergeben.

Patoschka freut sich, dass die Initiative derart Anklang findet: „Sie zeigt, dass vielen unser Altes Rathaus am Herzen liegt.“