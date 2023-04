Sonderschau über Künstlerehepaar im Museum Mödling

Fanny Harlfinger (1873 bis 1954), ein Spross aus der Mödlinger Kaufmannsfamilie Krawany, deren Vater Bezirksrichter in Mödling war, ehelichte den in Mailand geborenen Richard Harlfinger (1873 bis 1948). Dieser fertigte unter anderem Porträts von Jakob Thoma und Theodor Ghoren an und malte auch Motive wie den Mödlinger Bahnhof, die Putschermühle oder die Othmarkirche. Fanny Harlfinger war eine Wegbereiterin für Frauen in der Kunst und universitären Bildung, ihr Mann Richard auch als Präsident der Wiener Secession tätig.

Mit über 60 Bildern bzw. auch Möbeln aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts handelt es sich um eine große Werkschau. Da die Arbeiten fast ausschließlich aus Privatbesitz stammen, ist die Ausstellung eine einmalige Gelegenheit, die beiden Künstler und ihr Werk kennenzulernen. „Eine außergewöhnliche Ausstellung von zwei großartigen aber bisher viel zu wenig bekannten Kunstschaffenden aus Mödling. Ein echter Tipp nicht nur für Fans des Jugendstils“, zeigte sich auch Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, bei der Eröffnung von der gebotenen Qualität begeistert.

www.museum-moedling.at

