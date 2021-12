Stadttheater Mödling: Ort der sicheren Unterhaltung

„Endlich dürfen wir wieder spielen“, freut sich Stadttheater-Intendant Bruno Max. Bis Samstag, 18. Dezember holt man die durch den vierten Lockdown verschobenen restlichen Vorstellungen von Elias Canettis „Hochzeit“ nach. Die ursprünglich im Dezember vorgesehene österreichische Erstaufführung des Musicals „Avenue Q“ gibt es dadurch erst im Jänner.

„Es war uns wichtig, unserem Publikum und vor allem den Abonnenten möglichst alle angekündigten Termine zu sichern, auch wenn einige Stücktitel die Plätze tauschen müssen“, erklärte Max.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Und er betont einmal mehr, dass das Theater ein sicherer Ort sei: „Wir haben bereits im Herbst durch die Zertifikatkontrollen feststellen können, dass die überwältigende Mehrheit unserer Zuschauer mit der 2G-Regeln gut leben kann.“ Man habe gelernt, wie man dem Publikum „eine sichere, angenehme und allen behördlichen Auflagen gerechte Umgebung liefern kann.“

Jetzt hoffe das ganze Ensemble auf guten Besuch vor den Weihnachtstagen, denn Canettis „Hochzeit“ sei „trotz seiner 90 Jahre am Buckel die aktuelle Farce auf den derzeitigen Zeitgeist“, merkte Max an, der auch Regie führt: „Eine bürgerliche Gesellschaft will sich vom drohenden Weltuntergang die Party nicht vermiesen lassen und leugnet bis zum letzten Atemzug die warnenden Zeichen an der Wand.“ www.theaterzumfuerchten.at