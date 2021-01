MÖDLING Im Dezember nahm es teatro-Intendant Norberto Bertassi im NÖN-Gespräch angesichts der immer strenger werdenden Lockdown-Regeln noch mit Humor: „Und wenn ab 7. Jänner der Vorhang weiterhin unten bleibt, spielen wir die Weihnachtsgeschichte auch im Februar oder März – als Gag.“

„Ich gehe davon aus, dass wir 2022 eine ganz entspannte Situation haben werden“, „Sommertheater“-Intendant Andreas Berger

Jetzt kommt es anders: die fünfte Auflage der „Weihnachtsgeschichte“ frei nach Charles Dickens wird es erst ab 11. Dezember geben. „Wir erfahren nach aktuellem Stand der Dinge frühestens am 15. Februar, wann wir überhaupt wieder spielen dürfen. Da kann man nicht planen.“ Somit sei auch der Faden der „Weihnachtsgeschichte“-Handlung gerissen. „Die Verbindung zwischen Geburt und Tod ist auch vom Termin her gefallen. Ostern geht sich auch nicht aus.“

Sommererfolg als Konzert-Aufführung

Als Trost für die teatro-Fans bereiten Bertassi & Co einen Leckerbissen vor. Am 7. Mai um 18 Uhr steht in der Stadtgalerie eine konzertante Aufführung der erfolgreichen Sommerproduktion „Tom Sawyer & Huckleberry Finn“ am Programm. „Wenn es entsprechenden Zuspruch geben sollte, wollen wir auch mehrere Termine anbieten.“ Zudem gelte die volle Kraft den Vorbereitungen auf die – erstmals – zwei Sommerevents. Peter Faerber kümmert sich um „Bambi“ (frei nach dem Klassiker von Felix Salten), das für die jungen Fans gedacht ist. Bertassi, der gemeinsam mit Walter Lochmann die Songs dafür schreiben wird, verspricht eine „dramatisch-lustige Produktion“. Premiere ist am 31. Juli.

Castings für „Bambi“ und „Little Women“

Für die Hauptproduktion „Little Women“ (Start ist am 24. Juli im Stadttheater), für die Norbert Holoubek das Buch, Bertassi & Lochmann die Musik beisteuern, ist „der erste Akt fertig“, verrät der Intendant. Im März steht – so Corona es erlaubt – die obligate Kompositionswoche im Waldviertel an.

Das „Little Women"-Quartett: „Beth March" Kimiyah Eskandari, „Amy March" Lili Beetz (hinten v.l.), „Meg March" Maddalena Bertassi und „Jo March" Anna Fleischhacker (vorne v.l.).

Die Castings für beide Produktionen sind am 27. (Bambi) und 28. (Little Women) Februar in der Stadtgalerie vorgesehen. „Alle hochbegabten Kinder und Jugendlichen sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen“, macht Bertassi Werbung.

Lockdowns werfen „uns um zehn Jahre zurück“

Stadttheater-Intendant Bruno Max ärgert sich über „die bisherige Devastierung der Kulturlandschaft; sie wirft mich persönlich, die Arbeit unserer Theater, das Vertrauen des Publikums auf unsere Verlässlichkeit und die Umsatzentwicklung um mindestens zehn Jahre zurück“. In „Ermangelung einer eindeutigen und mutigen Ansage der Regierung“ geht Max nun mit Nestroys „Umsonst“ von einem Spielbeginn in der zweiten Märzwoche aus. Man fange wieder einmal bei Null an, aber „mit zwei Metern Abstand brauchen wir gar nicht aufsperren“.

Impfungen sollen Vorstellungen sichern

Vorsichtig optimistisch blickt „Sommertheater“-Intendant Andi Berger in die Zukunft. „Ich habe die Hoffnung, dass mit Maßnahmen wie Maske, Sitzplätzen und Hygiene ein halbwegs normaler Kultursommer stattfinden kann.“ Die Premiere von „Geschichten aus dem Wienerwald“ steht am 4. Juli an, „wir schauen, dass im Ensemble alle geimpft sind, damit wir keine Ausfälle haben.“ Die eine oder ander Station könne man noch größer und somit sicherer gestalten, statt 120 Karten werden nur 100 aufgelegt: „Ich gehe davon aus, dass wir 2022 eine ganz entspannte Situation haben werden, zumal wir dann eine fixe Produktion am Kirchenplatz haben.“