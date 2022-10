STADT:KULTUR hat wieder Saison

Nicolas Hold, Geschäftsführer des Veranstalters HSG Events, freut sich, ein abwechslungsreiches Programm bieten zu können. Den Auftakt am Dienstag, 18. Oktober machen Florian Klenk & Florian Scheuba, die humorvoll über die politische Realität diskutieren und die größten Korruptionsskandale der Gegenwart und jüngeren Vergangenheit Revue passieren lassen.

Am Mittwoch, 19. Oktober, steht das Livekonzert der mehrfach prämierten „Wiener Soul“-Band "5/8erl in Ehr’n" am Programm. Weiter geht es am Sonntag, 23. Oktober, mit dem Ausnahmetalent Stefanie Sargnagel. Sie gibt ein „Best of“ ihrer Karriere als „Social Media Heldin“. Manchmal tragisch, oft zum Brüllen komisch.

Am 24. Oktober beehren Michael Köhlmeier und Konrad Paul Liessmann die Burg Perchtoldsdorf. Sie lesen aus ihrem gemeinsamen Buch „Der werfe den ersten Stein“. David Scheid unternimmt am 25. Oktober in seinem neuen Kabarett-Programm eine multimediale Reise rund um den Begriff „Welt Scheibe“– ein Feuerwerk für Augen und Ohren.

Die Preisträgerin des österreichischen Kabarettpreises 2022 als beste Nachwuchskünstlerin Malarina, zeigt am Nationalfeiertag, Montag, 26. Oktober, ihr Kabarett-Programm „Serben sterben langsam“.

Musikalisch geht es mit Katharina Strasser und Band ("Keine Angst!") am 27. Oktober weiter, die eine ganz persönliche und humorvolle Zeitreise durch die Geschichte der österreichischen Popmusik von 1970 bis heute unternimmt. Der Abschluss am Dienstag, 28. Oktober, ist dem Duo Stermann&Grissemann vorbehalten. Bei "Das Ei ist hart" gibt's Loriots „Dramatische Werke“ mit Klavierbegleitung zu hören und sehen.

www.stadt-kultur.at

