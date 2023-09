Perchtoldsdorfer Burg ist Bühne für „STADT:KULTUR“

Nicolas Hold, Geschäftsführer der HSG Events GmbH aus Baden, freut sich auf die bereits 12. Saison in Perchtoldsdorf: „Heuer gibt es besonders viel Kabarett. Kabarett ist so vielschichtig, zeigt Missstände auf, ist gesellschaftskritisch und unterhaltend und deswegen eine ganz besondere Kunstform. Ich freue mich, dass es uns wieder gelungen ist, so viele Top-Künstlerinnen und Künstler zu gewinnen.“

Den Auftakt von STADT:KULTUR machen am 2. Oktober die Science Busters. Sie lassen in ihrem Programm „PLANET B“ 15 Jahre Wissenschaftskabarett Revue passieren. Am 3. Oktober lädt Roland Düringer zu seinem „Regenerationsabend“. Maschek schauen am 4. Oktober in ihrem neuen Programm „SPIN“ der Inszenierung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf die Finger. Am 5. Oktober zeigt Ö3-Callboy Gernot Kulis ein „Best of“ seiner Anrufe und erzählt pointenreich über Insider-Storys, prominente Komplizen und Pannen.

Weiter geht es am 24. Oktober mit dem vielfach ausgezeichneten Kabarettisten und Schauspieler Alfred Dorfer. In seinem 7. Soloprogramm „und…“ zeigt er in gewohnt gekonnter Beiläufigkeit die menschlichen Untiefen unterschiedlichster Natur. Kinderarzt & Kabarettist Omar Sarsam hat am 25. Oktober viel über die „Sonderklasse“ zu erzählen. Der Abschluss von STADT:KULTUR in Perchtoldsdorf ist der bayrischen Senkrechtstarterin Christine Eixenberger am 27. Oktober mit ihrem Programm „Einbildungsfreiheit“ vorbehalten.

Tickets sind im Infocenter Perchtoldsdorf, in allen Raiffeisen Bankstellen und bei Ö-Ticket erhältlich. Ermäßigungen gibt es unter anderem für Raiffeisen-Kunden und NÖN-Abonnenten.

www.stadt-kultur.at

Alfred Dorfer ist mit "... und" zu Gast. Foto: Moritz Schnell

Roland Düringer. Foto: Andrea Sojka, Andrea Sojka, andrea@soulpicture