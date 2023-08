Digitale Infos zu historischen Gebäuden

28 historische Bauten des Ortes erzählen ihre Geschichten interessierten Besuchern ab sofort in digitalisierter Form. An den Gebäuden und Hausfronten wurden Plexiglastafeln mit einem QR-Code angebracht, auf denen neben dem Namen und einer Basisinfo zu dem historischen Gebäude auch ein digitaler Link zu einem in Kooperation mit Hearonymus erstellten Audio-Guide führt, der tiefergehende Informationen liefert.

Eine der digitalisierten Kulturdenkmäler ist das liebevoll renovierte Alte Backhaus von Sebastian Dallio, für Bürgermeister Ferdinand Köck, ÖVP, „einer der größten Schätze in der historischen Bausubstanz der Gemeinde: Für die Gumpoldskirchner ist das Ortsbild oftmals ein selbstverständlicher, täglich gewohnter Blick. Touristen halten nicht selten den Atem an, wenn sie beispielsweise das erste Mal am Schrannenplatz stehen und das Renaissance-Ensemble erblicken.“

Digitale App erleichtert Abrufen der Informationen

Der im Tourismusbüro und auf der Gemeinde erhältliche Kulturpfad-Folder weist auf die bedeutsamsten Gebäude hin, die Kennzeichnung der historisch bemerkenswertesten Gebäude stellt für die Kulturgemeinderätin einen großen Fortschritt und Nutzen für Einheimische und Touristen dar: „Interessierte können ihr Handy zu der Hinweistafel hinhalten, einfach den QR-Code scannen, Englisch oder Deutsch als Sprache auswählen und schon erzählt der Guide die Geschichte des jeweiligen Hauses.“

Der Eigentümer des Alten Backhauses, Sebastian Dallio, ist froh, dass sein historisches Gebäude beim Audio-Guide mit dabei ist: „Das Haus hat so eine interessante und reichhaltige Geschichte. Wir haben die alten Mauern mit viel persönlichem Engagement saniert und sind stolz auf das Ergebnis: Im Erdgeschoß befindet sich das Pub, den 1. Stock und das Dachgeschoß haben wir in dreijähriger Arbeit und mit profunder Beratung des Bundesdenkmalamtes generalsaniert.“ Heute präsentiere sich der im 1. Stock gelegene Wohnbereich „von den Fenstern bis zu den Böden im historischen Kleid, während das Dachgeschoß modern ausgebaut ist.“

Händler freut sich über die Modernisierung des „vor vielen Jahren unter Horst Biegler angelegten Kulturpfades: Die alten Tafeln waren vom Sonnenlicht ausgebleicht und mussten erneuert werden. Da haben wir gleich Nägel mit Köpfen gemacht und die kulturellen Infos auf eine digitale Ebene gebracht.“ In den letzten Jahren hätten auch vermehrt Touristen nachgefragt, ob es englischsprachige Infos zu den historischen Bauten im Ort gäbe: „Die Neuerung wird sehr positiv angenommen, ich freue mich auf den Herbst, wenn die vielen Besucher, die den Weinherbst unseren Ort genießen wollen, die Audio-App ausprobieren und so reichhaltige Informationen zu den vielen historischen Bauten im Ort entdecken können.“