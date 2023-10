Heinz Marecek scherzt mit dem Publikum

Am Freitag fährt das herbstliche Kulturprogramm mit einem Stargast im Musikheim auf: Heinz Marecek kommt mit seinem aktuellen Kabarettprogramm „Mein Kollege der Affe“, in dem er neben dem bekannten Gedicht von Fritz Grünbaum viele andere humorvolle Stücke zum Besten geben wird.

Der bekannte Regisseur und Schauspieler findet immer noch Gefallen an derart „eher kleinen Auftritten: Ich mag es, zu den Menschen zu kommen, die sich freuen, dass man anreist und sie nicht weit fahren müssen.“ Dabei will der Künstler in erster Linie unterhalten, sucht aber auch „ständig die Berührungspunkte zu den Menschen: Ich werde Geschichten und Gedichte erzählen – wobei ja die guten Gedichte auch Geschichten sind.“

Marecek sucht den Kontakt zum Publikum

Nach all den Jahren, in denen Marecek vor der Kamera stand oder Regie führte, sucht er immer noch „die offene Bühne und den direkten Kontakt mit dem Publikum: „Ich habe so viele Jahre, eigentlich Jahrzehnte, auf der Bühne verbracht, dass ich diese Berührungspunkte nicht verlieren möchte.“ Obwohl der Künstler „keine persönlichen Bezugspunkte zu Guntramsdorf oder zum Bezirk Mödling hat, fühlt er sich in der Thermenregion sehr wohl: „Hier habe ich schon sehr oft und immer sehr gerne gespielt.“

Neben seinem Kabarettprogramm blickt Marecek schon auf seine nächsten Projekte und Rollen: „Wir drehen im kommenden Jahr weiter die TV-Serie ´Die Bergretter´, außerdem bin ich mit meinen Soloabenden immer wieder in ganz Österreich unterwegs.“

Koppensteiner zieht sich als Mandatar und Kulturkoordinator zurück

Für Sepp Koppensteiner ist es „eine besondere Ehre“ zum Abschluss seiner Aktivitäten als Gestalter des Kulturprogrammes „mit Heinz Marecek eine wahre Größe der heimischen Kultur-Szene im Ort begrüßen zu können.“ Als weiteres Hightlight ist es Koppensteiner gelungen, am 10. November Sängerin Simone Kopmajer zu gewinnen: „Sie wird gemeinsam mit ihrer hochkarätigen Band - mit Paul Urbanek am Piano, Reinhardt Winkler am Schlagzeug und Karl Sayer am Bass - ihr neues Album „With Love“ präsentieren.“ Mit Ende des Jahres zieht sich Koppensteiner als Organisator zurück, auch sein Gemeinderatsmandat wird er zurücklegen: „Ich werde im Jänner 70 Jahre alt, irgendwann sollte man dann etwas leiser treten.“ Das Heimatmuseum und die Topothek will Koppensteiner dennoch weiterhin betreuen.