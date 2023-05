Adi Hirschal gibt „Paartherapeutical“ in der Laxenburger Franzensburg

Nein, Adi Hirschal braucht keine Paartherapie, diese Frage der NÖN verneint der Intendant des Laxenburger Kultursommers. „Das ist wieder einer unserer Späße gewesen, eine launige Überlegung“, schmunzelt Hirschal. Denn es ist eigentlich ein Running Gag, dass die Stücke des Autoren-Duos Christian Deix und Olivier Lendl für Laxenburg alle auf al enden. „Es ist eine sehr turbulente Verwechslungskomödie“, erzählt der Intendant des Kultursommers. „Eigentlich ist es die Geschichte einer Terminschlamperei. Zwei Paare kommen bei einem Termin beim Paartherapeuten zusammen und damit nimmt die Geschichte ihren Lauf“, erzählt Hirschal, der wie immer nicht schon zu viel im Vorfeld verraten will. Fest steht nur: Der heillos überforderter Love-Coach muss sich mit zwei therapiebedürftigen Ehepaaren herumschlagen, obwohl er selbst gerade in ärgsten Beziehungsnöten steckt. Eine wirtschaftliche Schieflage, ein folgenschweres, amouröses Missverständnis und eine akute Schwedenphobie aufgrund seines Rivalen sorgen für zusätzlichen Zündstoff in einer Spirale der Leidenschaften.

Adi Hirschal hat immer kreative Ideen. Foto: privat

Hirschal will mit seinen Stücken unterhalten und Ruhe in eine unruhige Zeit und in eine gespaltene Gesellschaft bringen. Denn Lachen vereint, genauso, wenn bekannte Ohrwürmer auf der Bühne gesungen werden. „Aber wir singen keine Beatles-Lieder“, sagt Hirschal, um falsche Erwartungen, die die Worte „All we need is love“ wecken könnten, von vornherein zu verhindern. Ruhiger geht es Hirschal in diesem Sommer generell an, seit dem es keine Aufführungen im Wiener Lustspielhaus am Hohen Markt mehr geben wird. „Das Lustspielhaus ist ausgelaufen. Der Ausfall, verursacht durch Corona, war nicht mehr aufzufangen. Das gibt mir aber Zeit, mich anderen Projekten zu widmen.“

Mit „Da stimmt was nicht“ auf Lesetour

Eines seiner Herzensprojekte ist sein Buch „Da stimmt was nicht“, in dem er sein Leben erzählt - „In Innsbruck geboren, in Linz aufgewachsen, in und an Wien verlorengegangen“, sagt er augenzwinkernd und ein bisschen nostalgisch über sich selbst. Damit geht er auch auf Tour, am 25. Mai tritt er in einer „Multimedia-Vorstellung, die was hermacht“, lesend und singend im Wiener Neustädter Sparkassensaal auf. Die Proben in Laxenburg für den Kultursommer selbst haben noch nicht begonnen. Noch sind die Schauspieler und ihr Intendant in Wien. „Wir haben bereits eine Woche am Stück gearbeitet. Die Schauspieler - mit dabei ist das bewährte Team rund um Pia Baresch, Angelika Niedetzky, den beiden schauspielernden Autoren Christian Deix und Olivier Lendl sowie Michelle Härle - dürfen natürlich auch wieder ihre Ideen mit einbringen. Und natürlich erlebt das Publikum in Laxenburg wieder eine Welturaufführung“, erzählt Hirschal. Regie führt Erhard Pauer, „Das hat er auch schon im Vorjahr gemacht, er macht das ganz toll“, lobt der kreative Tausendsassa.

Freizeit wird kreativ genutzt

Dass er diesen Sommer nicht durchgehend beschäftigt ist, gespielt wird in Laxenburg nur an den Wochenenden, freut nicht zuletzt auch seine Frau. „Es haben mich ja viele Kollegen gefragt, wie ich das mit dem Wiener Lustspielhaus und Laxenburg mache. Ich hab's halt einfach gemacht, vom Arbeitspensum her war es ein Wahnsinn. Ich habe im ganzen Sommer nicht einen freien Tag gehabt. Das wird heuer anders sein, die freie Zeit werde ich auch dazu nutzen, ein neues Programm oder ein neues Buch zu schreiben.“ Die organisatorischen Rahmenbedingungen für „All you need is love“ sind abgesteckt. Und fest steht auch, dass Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner heuer zur Premiere kommen wird. „Das freut mich, das ist eine schöne Bestätigung meiner Arbeit“, sagt Hirschal. Der Ticketvorverkauf hat bereits begonnen, Eintrittskarten gibt es unter 01/58885, alle Infos zur elektronischen Ticketbestellung: www.kultursommerlaxenburg.at.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.