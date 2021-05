Der Flug ins All hätte schon im Vorjahr stattfinden sollen, doch da verhinderte Corona die exakte Berechnung der Flugbahn.

Doch wer Adi Hirschal kennt, weiß, dass er sich von einem Virus nicht von seinen Aufgaben als Intendant des Kultursommers Laxenburg abhalten lässt. Für ihn ist klar: „Das Theater findet statt, ob es regnet oder schneit, das Theater findet statt, und nur auf das kommt es an.“

Die Premiere von „Raumschiff – das Drama des begabten Hundes“ geht bereits am 13. Juni über die Bühne der Franzensburg. Und die Nr. 13 interpretiert Hirschal als Glückszeichen, also kann eigentlich gar nichts schief gehen. „Wir werden sehen, wie wir die Covid-Bestimmungen handhaben, wir werden die Gäste bitten, eine Stunde früher anzureisen. Es schaut so aus, als würden wir nicht viel Einbußen haben, auch wenn wir alle Corona-Regeln einhalten“, ist Hirschal optimistisch. Er setzt darauf, dass ein großer Teil seines Publikums „schon geimpft sein wird. Die Inzidenzen gehen zurück, wir arbeiten auf diesen Termin hin, da fährt die Eisenbahn drüber. Höchstens, es kommt ein Generallockdown, aber dann sind wir Kulturschaffenden tot“.

Aber, wie Hirschal schon einmal anmerkte, den Kasperl, den kann man eigentlich nicht erschlagen, der führt ein Eigenleben, das so manchen, der etwas zu sagen hat, oftmals nicht passt. Denn: Ohne Kasperl geht es einfach nicht, und „Raumschiff“ ist „wirklich ein ganz, ganz lustiges Stück.“ Das sei auch das Alleinstellungsmerkmal von Laxenburg, nämlich ein selbst geschriebenes Stück, aus der Feder des Autorenduos Christian Deix und Olivier Lendl, heuer findet damit zum fünften Mal eine Welturaufführung in Laxenburg statt. Deix und Lendl schaffen es jedesmal, „genau den Geschmack des Publikums zu treffen, das zu uns kommt“, betont Hirschal. „Die Leute wissen, was auf sie zukommt, sie lieben unser Theater.“

Zwergspitz spielt eine der Hauptrollen

Einer der Hauptprotagonisten des Stücks ist dieses Jahr ein typischer Wiener Hund, ein Zwergspitz namens Fifi. „Er ist immer mit auf der Bühne, er ist weiß und aus Strick“, verrät Hirschal.

Die Charaktere der einzelnen Figuren habe man längst während der Proben erarbeitet. Zuerst müsse man sich um die Figuren kümmern und ausloten, wer was in welcher Tonlage und mit welcher Emotionalität sagt. „Ein auswendig Lernen des Textes ist so sinnvoll wie Paragraphen Lernen vor der Führerscheinprüfung“, sagt Hirschal.

Wenn man den Text erarbeite, dann merke man auch, ob das Stück gut geschrieben sei oder nicht. „Bei schlechten Stücken knistert das Papier, bei guten Stücken merkt man, dass die Autoren eine Ahnung haben vom Leben. Komödien kann man überhaupt nur machen, wenn man vom Leben etwas versteht.“

Das tut Regisseurin Veronika Schubert ganz bestimmt, „sie ist dafür gemacht, um Komödien zu inszenieren“, sagt Hirschal. Mit auf die Reise zur intergalaktischen Ausscheidung einer Castingshow begibt sich neben Adi Hirschal seine bewährte Crew, bestehend aus Pia Baresch, Christian Deix, Eva-Maria Frank, Susanne Gschwendtner, Olivier Lendl und Thomas Mahn.