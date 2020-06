Nach Wochen der Unsicherheit sind nun zumindest einmal einige Dinge im grünen Bereich. „Shakespeare“ wird im Konzerthof des Gemeindeamts stattfinden, Regisseurin und Intendantin Nicoole Fendesack freut sich „Shakespeare einmal anders, das Beste aus 20 Jahren“ zu präsentieren. „Es spielen die Besten der Besten 90 Minuten ohne Pause quer durch den Shakespeare-Stückegarten.“ Situationsbedingt wird es einige Änderungen geben. Die Produktion wird um rund eine Woche verschoben, gespielt wird vom 2. bis 26. Juli immer Donnerstag bis Samstag. Es gibt keine Abendkasse, die Tickets werden vorher verkauft, es gibt eine Anmeldung.

Konzerthof als Sommerbühne

„Wir werden den Konzerthof möglicherweise auch noch für andere Veranstaltungen nutzen, es wird fix das Kinderbuchtheater geben und eventuell auch Musikveranstaltungen“, erläutert Kulturstadtrat Stephan Schimanowa, SPÖ.

Das teatro-Ensemble rund um Intendant Norberto Bertassi wird „Tom Sawyer & Huckleberry Finn“ nicht (aus-)fallen lassen – die NÖN berichtete. Um die Corona-Bedingungen einhalten zu können, übersiedelt man vom Stadttheater in die Europahalle in die Lerchengasse, Premiere ist am Freitag, 14. August um 18 Uhr.

„Wir spielen dann Samstag, 18 Uhr, und Sonntag 16 Uhr“, betont Bertassi, die nächsten beiden Wochen von Donnerstag bis Sonntag, (Sonntag immer um 16 Uhr). Er ist zudem froh, dass das Ensemble trotz der Verschiebung zur Verfügung steht. Pläne, wie der Turnsaal der EuropaSportMittelschule als „Theater“ aussehen wird, gibt’s bereits. Der Parkettboden wird abgedeckt, die Turngeräte ebenso, verrät Bertassi. Und neben der 70 m großen Bühne (samt Großleinwand) ist noch Platz für die Musiker.

Sichere Aufführungen sind garantiert

„Wir können auch garantieren, dass die Abstände eingehalten werden“, atmet Bertassi auf: es gibt ausschließlich Reihen (neben einander) mit einem Meter Abstand. Statt 600 Besucher finden in der Europahalle 300 Platz. „Es wird drei Ein- und Ausgänge geben, wir werden es auch schaffen, für eine Pausengelegenheit zu sorgen.“ Alles in allem laufen die Proben bereits, ab 20. Juli übersiedelt die Crew in die Europahalle. „Wir sind alle top-motiviert“, freut sich Bertassi auf den Start der Musicalsaison. Jüngste Darstellerin ist Milena Mörkl (12) als „Missy“.

Ob der Mödlinger Bunker in der Brühler Straße vielleicht doch bespielt wird, ist noch in Diskussion. Aktuell loten Intendant Bruno Max und Kulturstadtrat Schimanowa alle Möglichkeiten aus. Am Spielplan steht aktuell noch die neue Produktion „UTOPIA. Schöne Neue Welt(en). Im Bunker.“