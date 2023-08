Kulturverantwortliche „Ich denke, ich habe ein gutes Gespür“

Brigitte Lewisch ist eine der Stützen der Regionalkultur. Foto: Gemeinde Hennersdorf

B rigitte Lewitsch ist maßgeblich am Kulturangebot in Hennersdorf sowie unterstützend in Mödling beteiligt.

Die Kulturverantwortlichen der 573 Gemeinden in Niederösterreich sind für die Kultur.Region.Niederösterreich wesentliche Stützen der Regionalkultur. Brigitte Lewitsch ist eine davon. Seit 2020 ist sie geschäftsführende ÖVP-Gemeinderätin und Kulturverantwortliche in Hennersdorf. In dieser Zeit hat sie vieles bewirkt, zum dritten Mal findet unter anderem der neu ins Leben gerufene Kultursommer statt. „Hier war mir wichtig, dass wir eine große Vielfalt anbieten.“ So ist von Rock Musik bis zu ABBA-Konzerten einiges zu finden. Lewitsch war schon immer begeisterte Kulturbesucherin und ist froh, dass sie diese Leidenschaft für Kunst und Kultur den Menschen weitergeben kann. Die angebotenen Kurse und Workshops, die für die Kulturverantwortlichen der Gemeinden zur Verfügung stehen, halfen ihr, in dieser Funktion aufzugehen und immer zielgerichteter auf die Menschen und deren Bedürfnisse einzugehen zu können. „Kunst und Kultur sind sehr zugeschnitten auf das jeweilige Gebiet“, sagt sie. „Bürgermeister Thaddäus Heindl lässt mir freie Hand vertraut mir, das ist eine wunderbare Sache, weil man so gut arbeiten kann. Im Gemeinderat wird dann abgestimmt, ob ein Projekt realisiert, wird“. Auch in Mödling gefragte Kultur-Expertin Das Programm in Hennersdorf ist vielfältig. Lesungen verschiedener Autoren, Malen im Dorf oder Zaubershows sind nur einige der Eckpfeiler, die im Kulturangebot zu finden sind. Durch die Arbeit der letzten Jahre wurde sie gefragt, ob sie beim Kulturprogramm in Mödling mitarbeiten möchte. „Ich habe zugesagt und freue mich gemeinsam, etwas für die Region Mödling auf die Beine zu stellen. Vor allem die Austauschgespräche sind wesentlich“, sagt Lewitsch. Ein erfolgreiches Projekt, auf das sie stolz ist, ist das „Dorf Café“. Anfangs fanden sich nur wenige Senioren ein, durch Lesungen, Vorträge und Informationsveranstaltungen hat Lewitsch für Belebung gesorgt: „Jetzt kommen bis zu 50 Personen. Ich denke, ich habe ein gutes Gespür. Natürlich kommt nicht jede Idee gut an, aber wenn ich merke, das ein Projekt klappt, motiviert es mich umso mehr“, betont Lewitsch.