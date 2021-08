Getreu ihrer Namensgebung arbeiten die beiden Künstler „in Schichten“: während der normalen Arbeitszeit für das Theater und außerhalb als Künstler an ihren eigenen Bildern. Aber auch ihre besondere Maltechnik besteht aus dem Auftrag vieler und sehr unterschiedlicher Schichten, die letztendlich undefinierbare Traumlandschaften entstehen lassen. Für den Karner in Mödling werden sie zwei unterschiedliche Panoramabilder anfertigen und so für ein ganz spezielles Seherlebnis sorgen.

Das Thema „Schichten“ wird auch im Rahmenprogramm sehr vielseitig beleuchtet werden, sei es musikalisch, historisch oder religiös. Zudem wird es auch wieder eine kunsthistorische Betrachtung mit Vergleichen und Beispielen geben, aber diesmal soll auch verstärkt die religiöse Komponente von Überlagerungen und „Ablagerungen“ in alten Denkmustern zur Sprache kommen.

Die "Kunst im Karner"-Termine

Samstag, 4. September, 17 Uhr: Vernissage, Einführung: Susanna Bichler-Rosenberger, Musik: Sona MacDonald und Herb Berger

Sonntag, 5. September, 19.30 Uhr: Rudolf Leeb: „Protestantenpatent und die Auswirkungen auf die Mödlinger Gesellschaftsschichten“

Freitag, 10. September, 19.30 Uhr: Michael Götzinger: „Geologische Schichten Mödlings“

Samstag, 11. September, 19.30 Uhr: Alexander Kaimbacher und Anna Sushon, Franz Schuberts „Winterreise“

Sonntag, 12. September, 19.30 Uhr: Diakon Wolfgang Kommer: „Schichten in der Spiritualität/Ebenen in Gottesbeziehung“

Mittwoch, 15. September, 16.30 Uhr: Direktorin Johanna Schwanberg: Führung Dom- und Diözesanmuseum Wien

Samstag, 18. September, 19.30 Uhr: Film „Persona“ Ingmar Bergman

Sonntag, 19. September, 19.30 Uhr: Finissage mit Bernhard Locker „Schichten“