In Zeiten der Quarantäne können leider keine Vernissagen in "Real Life" veranstaltet werden. NÖN.at bietet allen NÖ Galerien und Museen in diesem außergewöhnlichen Frühling eine Plattform, um ihre abgesagten Vernissagen zumindest online stattfinden zu lassen. Wir laden sie ein, pro Woche ein Foto/Bild eines Werkes von einer/einem ihrer Künstlerinnen/Künstler, die in ihrer Galerie ausgestellt hätten, unter an uns zu senden: kunstwerke@noen.at. Wir werden dieses Werk auf NÖN.at eine Woche lang online ausstellen.

Wichtig: Die Galeristen/innen und Künstler/innen sind für die Klärung der Rechte an den Bildern (VBK) selbst verantwortlich und auch das Copyright für das Foto des Bildes benötigt die NÖN zur Veröffentlichung.

Bitte schicken Sie Fotos der Kunstwerke im jpg.Format - Größe: bis 2.000 kb)

mit dem Namen des Künstlers, einem Satz zum Bild, der Homepage der Galerie und dem Copyright für das Foto

an das Postfach kunstwerke@noen.at