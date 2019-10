Wolfgang Finder ist seit dem Jahre 2000 Mitglied der Sezession Graz und seit 2017 arbeitet er in der Kunstfabrik Lipizzanerheimat Bärnbach. Die Arbeit als Mediziner wirkt in der Thematik seiner künstlerischen Arbeit weiter. Verschiedenste Menschentypen scheinen in seinen Bildern auf, meist überzeichnet und in expressiver Maltechnik, an der nicht die wirklichkeitsgetreue Wiedergabe überwiegt.