Die internationale Künstlerin Nilbar Güreş wurde von einer Fachjury eingeladen, im Rahmen einer temporären Installation eine Verbindung zwischen dem Turm, seiner Geschichte und der heutigen Alltagsgegenwart angesichts des Jubiläums 500 Jahre Wehrturm sichtbar zu machen. Das Motiv des lebenswichtigen „Atmens“ bildet dabei den Ausgangspunkt.

Aus drei Fenstern des Turms füllen sich Atem-Blasen aus Ballonseide in regelmäßigen Abständen mit Luft und entleeren sich wieder. Der Turm scheint zu atmen, „als quasi lebendiger Teil dieser Gemeinschaft vor Ort“, wie Nilbar Güreş deutlich macht.

Die textilen Objekte verbinden auf poetische Weise zwei zentrale Aspekte des Turms: Das Atmen basiert auf Annahme von der Beseeltheit der Dinge. Auf den Turm bezogen verdeutlicht sie mit der Atembewegung seine lebhafte Bedeutung für die Menschen und die Gemeinschaft um ihn herum. Mit der Gestaltung der Atem-Blasen als überdimensionale Airbags thematisiert Güreş zudem die über Jahrhunderte bedeutende Schutzfunktion des Bauwerks.

Die Installation „Atem“ ist ein Projekt der Aktion Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich in Kooperation mit der Marktgemeinde Perchtoldsdorf und bis Ende August zu sehen. Nilbar Güreş lebt in Wien und Istanbul. Sie stellt derzeit in der Kunsthalle Wien und im Kunsthaus Biel (CH) aus. In ihren Arbeiten erforscht sie Vorstellungen von menschlicher Macht, sozialen Geschlechterrollen, Beziehungen, Identität und Kultur.