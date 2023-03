„Brunner Brauerei“ geht an die Gemeinde

Höhepunkt der Ausstellung „Franz Josef Rudolf von Zülow" im Heimathaus: Nachfahren des Künstlers übergaben fast punktgenau zum 60. Todestag (28.2.1963) des österreichischen Malers und Grafikers Franz von Zülow das um 1930 entstandene Bild „Brunner Brauerei“ an die Gemeinde. Initiiert und überreicht wurde das Kunstwerk durch die Schwiegertochter des Künstlers, Waltraud Zülow und seiner Enkelin, der in Brunn wohnenden und praktizierenden Ärztin Sabine Zülow. „Durch verwandtschaftliche Verhältnisse war mein Schwiegervater öfter in der Mödlinger Gegend. Als er erfuhr, dass die Brauerei abgerissen werden soll, hat er dieses Bild gemalt“, erklärt Zülow über das Zustandekommen des Kunstwerkes.

Sabine Zülow sei es ein Bedürfnis gewesen, der Gemeinde das Bild zu überlassen, erzählt Kulturreferentin Renate Feiks, SPÖ: „Das Bild wird nun in den Bestand der Gemeinde aufgenommen und ab jetzt immer wieder in regelmäßigen Ausstellungen der Öffentlichkeit zu Schau angeboten werden“. Feierliche Worte rund um die Schenkung und die Eröffnung der Vernissage „Franz von Zülow“ fanden unter anderem Julius Niederreiter (Obmann Heimathausverein) und Archivar Manfred Car, der die Ausstellung mit Unterstützung der Familie Zülow und seinen Kollegen Robert Krickl und Gerlinde Mailling zusammen gestellt hat. Die Ausstellung ist noch bis Sonntag jeweils von 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Zur Person

Franz von Zülow (1883 bis 1963) war ein bedeutender österreichischer Maler und Grafiker, Mitglied der Wiener Secession, Lehrer an der Keramischen Lehrwerkstätte in Gmunden sowie an der Bundesgewerbeschule Linz und Ehrenbürger der Gemeinde Haugsdorf (Bezirk Hollabrunn).

