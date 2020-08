Von besonderen Funden wie Haifischzähnen und Flugzeugen bis zu römischen Fälschermünzen reicht das Repertoire des Brunner Wissenschafters Robert Krickl.

Nun zeigt der Heimatforscher und Wissenschaftskommunikator, der seine Suche „auch auf den Heiligen Gral ausweiten“ würde, wieder mit einem seltenen Fund auf: Dem „Brunner Schneckenkönig“, der sich unter einer Unzahl von persönlich in der Natur aufgeklaubten Häusern von Weinbergschnecken fand. So werden jene Tiere genannt, deren Gehäuse nicht wie üblich rechtsherum, sondern spiegelverkehrt nach links gewunden sind.

„Dieses Kuriosum tritt in der Natur extrem selten auf“, bestätigt Krickl: „Die Anomalie, dass ein Mensch sein Herz auf der rechten Seite hat, kommt öfter vor, als das Glück zu haben, einen Schneckenkönig zu finden.“

Wie häufig das in Zahlen ist, reicht in konservativen Schätzungen von einer zu mehreren zehntausend Schnecken bis zu einer Million. So ist es auch verständlich, dass – trotzdem sie sehr gefragt sind – nur wenige Museen die seltenen Naturjuwelen ausstellen können.

„Es ist mir sehr wichtig, dass dieser Fund, der noch dazu völlig unversehrt ist, an die Öffentlichkeit kommt und nicht bei mir zu Hause liegt.“ Aus diesem Grund gab es auch schon Gespräche mit dem Museum Mödling. Der Schneckenkönig soll im Rahmen des Objekts des Monats in den nächsten Wochen dort schon der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Schneckenkönig bald im Museum Mödling

Krickl betont: „Es ist vielleicht weniger bekannt, dass das Museum Mödling eine sehr interessante naturhistorische Sammlung bietet“, weshalb das Schnecke-Kuriosum für ihn auch „sehr gut dorthin passt“. Dabei denkt der Wissenschafter auch schon weiter, denn er möchte zum Thema „definitiv Schulprojekte anbieten“, auch eine kreativ-künstlerische Umsetzung ist für ihn fixe Zukunftsidee.

Fakt ist für den Forscher ebenso, dass „wir nicht weit reisen müssen, es ist so unglaublich, was es allein vor der Haustüre zu entdecken gilt“. Wichtig ist für ihn, „mit offenen Augen durch den Ort zu gehen – ganz nach dem Motto ,Wer suchet, der findet“.

Dass es „zum notwendigen Fleiß aber auch Glück braucht“, dessen ist sich der Wissenschafter „sehr wohl bewusst“.