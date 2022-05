Hinterbrühl: Erste Hilfe entscheidet

Werbung

Er rettet Leben in der Luft als „Doc on Board“ und am Boden – Notarzt Joachim Huber ist es ein Anliegen zu vermitteln, „wie wichtig es ist, im Falle des Falles richtig zu reagieren. Dazu gehört auch, dass ich weiß, wie man Erste Hilfe leistet“. Seinen Erste Hilfe-Auffrischungskurs besuchten 30 Damen und Herren der Sportunion Hinterbrühl, darunter auch „12 junge Damen und Herren zwischen acht und 14 Jahren“. Theoretisch und praktisch geübt wurden die Grundlagen der Wiederbelebung inklusive Herzdruckmassage & der richtige Umgang mit einem Defibrilator, Reanimation beim Kind und beim Säugling, typische Erkrankungen und Notfälle beim Sport und im Alltagsleben, psychologisches Management sowie Kommunikation in Krisensituationen.

Huber ist stolz auf die Kursteilnehmer: „In zwei Mal 90 Minuten haben alle Teilnehmer – auch Senioren mit speziellen Bedürfnissen – mit unglaublichem Engagement gefragt, geübt, Teams gebildet und offensichtlich auch viel Spaß dabei gehabt.“

