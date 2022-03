Ausweitung in Diskussion in Perchtoldsdorf

Wie berichtet zeigt die Einführung der „Kurzparkzone Nord“ an der Grenze zu Wien – alle Bereiche innerhalb von etwa 350 Metern – nicht ganz die gewünschte Wirkung, wie Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP, bekräftigte: „Wir sehen deutlich, dass die Pendler auch längere Märsche zum Bahnhof Wien-Liesing nicht scheuen und ihre Fahrzeuge am Rand der Kurzparkzone ganztägig abstellen“.

Der Aufschrei der Anrainer in diesen nunmehr verparkten Gebieten war unüberhörbar. Ebenso wie deren Wunsch nach der räumlichen Erweiterung der Kurzparkzone. Für Kö „absolut kein Tabuthema. Wir haben diese Möglichkeit immer mitgedacht, so etwa mit dem Vorschlag, die Zone auf etwa 500 Meter ab der Stadtgrenze Wien auszuweiten.“ Damit nicht genug: In Abstimmung mit der Bevölkerung seien durchaus auch weitergehende Zonen denkbar, meint die Ortschefin.

