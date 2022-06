Kontrollen erfreuen nicht alle in Laxenburg

Werbung

Seit 1. März gilt eine Kurzparkzone im Ortszentrum in der Zeit von Montag bis Freitag, von 16 bis 19.30 Uhr, am Samstag, Sonntag und Feiertag von 10.30 bis 19.30 Uhr.

Das soll vor allem den Anrainern die Möglichkeit geben, Parkplätze in unmittelbarer Nähe ihrer Häuser und Wohnungen vorzufinden. Diese waren rares Gut geworden, nachdem Ausflügler vor allem in der warmen Jahreszeit den Schlosspark stürmen und ihrerseits wieder in unmittelbarer Nähe des Parkes ihr Auto abstellen wollen.

Bürgermeister David Berl. Foto: JJ

Die Kurzparkzone ist gebührenfrei, die Parkdauer beträgt maximal 90 Minuten und ist mit einer Parkuhr entsprechend kundzutun. Seit Mitte Mai sind auch „Parksheriffs“ im Auftrag der Gemeinde unterwegs, um die Einhaltung der Zone zu kontrollieren.

Genügend kostenlose Parkplätze im Angebot

Dass sich Autofahrer jetzt über Strafen beschweren, leuchtet Bürgermeister David Berl, ÖVP, nicht ein. „Wir haben in der Anfangsphase keine Strafen verteilt, sondern die Autofahrer mit Zetteln darauf aufmerksam gemacht, dass sie in der Kurzparkzone parken. Es gibt genügend Parkmöglichkeiten, die die Gemeinde gemeinsam mit der Schloss Laxenburg Betriebs GmbH geschaffen hat. Kostenlos und ganz legal.“

Kostenlos sei auch die Kurzparkzone im Gemeindezentrum – im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen.

Parkleitsystem steht vor Finalisierung

„90 Minuten reichen aus, um einkaufen oder zum Frisör zu gehen. Wer länger bleiben will, um etwa in den Park zu kommen, für den gibt‘s die Parkplätze eins bis drei. Da sind wir auch gerade dabei, das Parkleitsystem zu finalisieren“, sagt Berl. Dann soll auf einem Blick ersichtlich werden, so wie etwa in der Shopping City Süd, „wo es freie Stellplätze gibt und wo nicht“.

