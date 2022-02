Perchtoldsdorf: Beste Pickerl-Lösung

Ab 1. März tritt die gebührenpflichtige Kurzparkzone in ganz Wien in Kraft. Schwechat beispielsweise kontert mit einer gebührenpflichtigen „Grünen Zone“ (zusätzlich zur bestehenden blauen im Zentrum). Für Anrainer und andere Berechtigte gibt’s Parkkarten um 95 Euro pro Jahr.

Anders die Situation in Perchtoldsdorf: Im neuen Kurzparkzonen-Gebiet entlang der Stadtgrenze zu Wien, stehen Berechtigte (mit Karte) abgesehen von der unumgänglichen Verwaltungsabgabe kostenlos. Mit ein Grund, warum Gemeindevertreter aus Purkersdorf, Gerasdorf und Korneuburg in den nächsten Tagen einen Termin in Perchtoldsdorf haben, um „sich die Situation bei uns anzusehen. Wir dürften da eine gute Lösung gefunden haben“, freut sich Bürgermeisterin Andrea Kö.

Aktuell haben von den etwa 3.700 infrage kommenden Personen 750 ihr Anrainer-Pickerl beantragt. Und Kö verspricht: „Wir sind nach wie vor bemüht, gemeinsam mit Wien eine Park-Lösung im Bereich der 60er-Endstation zu finden.“ Ebendort will man eventuell eine Möglichkeit für „Umsteiger“ finden.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden