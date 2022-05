Perchtoldsdorf: Die Dauerparker geraten ins Visier

Werbung

Die Einführung der „Kurzparkzone Nord“ und die damit verbundene Verlagerung der Dauerparker nimmt mittlerweile durchaus gefährliche Ausmaße an. Die Polizei sah sich in letzter Zeit mit zahlreichen Sachbeschädigungen an offensichtlich „zonenflüchtigen“ Fahrzeugen konfrontiert. Beamten der Kriminaldienststreife nahmen nunmehr eine 54-jährige Perchtoldsdorferin fest. Sie wurde beobachtet, wie sie den Lack eines abgestellten Fahrzeuges zerkratzte. Details über das Warum sind aktuell nur schwer in Erfahrung zu bringen: Die Verdächtige machte von ihrem Recht, die Aussage zu verweigern, Gebrauch.

Für die Gemeindeverantwortlichen liegt Handlungsbedarf klar auf der Hand. Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP, und Vizebürgermeister Christian Apl, Grüne, haben im Mobilitäts-Ausschuss weitere Lösungen eingebracht. Demnach wird die Kurzparkzone nach einem Evaluierungszeitraum und dem notwendigen behördlichen Vorlauf ab Herbst erweitert werden. Und zwar „maßgeschneidert“, wie Kö anmerkte. Etwa im Sonnbergviertel, am Soßenhügel, der Theresienau und Teile der Aspetten, wo der Parkplatzdruck enorm gestiegen sei. Apl hat Zahlen parat: „Laut Erhebung werden durchschnittlich 150 Fahrzeuge pro Gebiet zusätzlich abgestellt. Dabei handelt es sich neben Pendlern auch um Zweit- und Drittfahrzeuge sowie Fahrgemeinschaften.“

Für Kö ist klar: „Im letzten Schritt ist auch eine Ausweitung der Kurzparkzone auf ganz Perchtoldsdorf möglich, sofern andere Lösungen nicht greifen.“

Die Tonart wird rauer

