Perchtoldsdorf: Lösung in Sicht

Die neue Perchtoldsdorfer Kurzparkzone entlang der Grenze zu Wien stellt für Dominik Kebhart eine Hürde dar. Der Jungunternehmer betreibt das Restaurant „Wood & Stone“ in der Hochstraße 137: „Ich musste, damit ich in Corona-Zeiten meine Fixkosten und Personal zahlen konnte, auf Lieferdienst umstellen. Da ich Einzelunternehmer bin und in Wien wohne, musste ich die Lieferautos auf die Firma anmelden.“

Ergo haben sie Wiener Kennzeichen und dürfen in der Perchtoldsdorfer Kurzparkzone nicht mehr unbeschränkt stehen: „Trotz mehrmaligem Anfragen und Telefonaten wurde bis dato keine Lösung gefunden“, ist Kebhart verärgert.

Er ersucht die Gemeindeführung jedenfalls „um eine schnellstmögliche Lösung, da wir derzeit gezwungen sind, die Fahrzeuge in den Gassen außerhalb der Zone abzustellen und wir bereits 28 Beschwerden von Anrainern aus der Reichergasse erhalten haben. Es entspricht sicherlich nicht der Logik, bei den eigenen Anrainern eine Parkplatzverdrängung zu erzeugen, nur weil ein W zuviel im Kennzeichen vorhanden ist“.

Im NÖN-Gespräch versicherte Bürgermeisterin Andrea Kö, dass „wir sehr wohl bemüht sind, eine Lösung zu finden. Es wird eine Ausnahmeregelung für die sechs Fahrzeuge geben“.

Ebenso werde man die vielerorts geforderte räumliche Ausweitung der Kurzparkzone im Auge behalten. Allerdings klappe die Umsetzung „nicht von heute auf morgen, dafür sind die gesetzlich vorgesehenen Schritte für die Erlassung und Kundmachung einer Verordnung einzuhalten“.

