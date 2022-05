Perchtoldsdorf: NEOS fordern Taten

Werbung

Die Perchtoldsdorfer NEOS fordern den zuständigen Vizebürgermeister und Gemeindevorstand für Mobilität, Christian Apl von den Grünen auf, „einen zukunftsgerichteten Prozess zur Umsetzung des vom Gemeinderat beschlossenen Mobilitätskonzepts aufzusetzen“, bekräftigt NEOS-Verkehrssprecher Anton Platt. Es gehe darum, allen Bürgerinnen und Bürgern Alternativen und Wahlmöglichkeiten für die Gestaltung ihrer Mobilität anzubieten.

Platt erklärt dazu: „Die Grenzen der Kurzparkzone wurden ohne Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten oder Gehzeiten zu Verkehrsknotenpunkten einfach 350m von der Wiener Stadtgrenze eingezogen. Das entspricht nicht unserem Anspruch an eine zeitgemäße Verkehrsplanung.“ Es brauche daher nach den turbulenten ersten Monaten jetzt eine breite Diskussion und nicht einfach eine Husch-Pfusch-Vergrößerung der Zone. Die NEOS plädieren außerdem für die Öffnung der Kurzparkzone für alle Perchtoldsdorfer,. Außerdem brauche es praktikable neue Regeln für die Park-and-Ride-Anlage beim Bahnhof, um ein Zuparken durch Wochenpendler zu verhindern.

„Mit der Kurzparkzone in Perchtoldsdorf haben wir versucht, so viele Interessen wie möglich unter einen Hut zu bringen. Aber es ist wie in einer Familie, wenn um gewisse Themen gestritten wird, man wird Kompromisse eingehen müssen“

Andrea Kö

Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP, verweist auf den Mobilitätsausschuss, der sich diese Woche all dieser Themen annehmen wird. Perchtoldsdorf habe auf die flächendeckende Kurzparkzone in Wien reagieren müssen. „Mit der Kurzparkzone in Perchtoldsdorf haben wir versucht, so viele Interessen wie möglich unter einen Hut zu bringen. Aber es ist wie in einer Familie, wenn um gewisse Themen gestritten wird, man wird Kompromisse eingehen müssen“, sagt Köö.

Der angesprochene Vizebürgermeister Apl ergänzt: „Wir werden eine Entscheidung treffen müssen, entweder lassen wir die Kurzparkzonenregelung so, wie sie ist, oder wir weiten sie Schritt für Schritt aus. Dann muss aber für ganz Perchtoldsdorf eine Lösung gefunden werden.“ Auch verwaltungstechnisch wäre das eine Herausforderung. „Das Mobilitätskonzept wird laufend umgesetzt, nach Maßgabe der budgetären Mittel. Der Postbus-Shuttle läuft schon, dann ist das Radbasisnetz an der Reihe“, sagt Apl.

