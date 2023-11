Schicksale von Guntramsdorfer NS-Opfern erforscht

Der KZ-Gedenkverein Guntramsdorf/Wiener Neudorf hat historische Erkenntnisse zum Schicksal von 62 während der NS-Zeit abgängigen Bürgern aus dem Ort im Rahmen der Veranstaltung „Verschwundene Guntramsdorfer – vergessene Opfer des Nationalsozialismus“ erstmals öffentlich präsentiert. In dem Forschungsprojekt, das die Lokalgruppe des „Mauthausen Komitee Österreich“ in Zusammenarbeit mit der Gemeinde durchgeführt hat, wurden die Lebensgeschichten von Menschen aus dem Ort dokumentiert, die teils im KZ oder am Spiegelgrund ermordet, verschleppt oder Opfer von Arisierungen wurden. Beleuchtet wurden auch die Schicksale vieler Kinder, Widerstandskämpfer und Angehörigen der Volksgruppe der Roma & Sinti.

Der Obmann des Gedenkvereins, Jürgen Gangoly, sieht „die historische Ortsgeschichte aufgerührt: Für die Ortschronik und die geschichtliche Aufarbeitung der Vergangenheit war das die wichtigste Veranstaltung, die wir jemals gemacht haben.“ Das Interesse der Bevölkerung, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, war enorm. „Das Musikheim war ausreserviert, alle 200 Besucher sind bis zum Schluss geblieben.“

Suche nach Namen und Adressen geht weiter

Bereits vor der Veranstaltung habe der Gedenkverein „wichtige Kontakte mit vielen Menschen geknüpft, die heute in jenen Häusern wohnen, aus denen die Opfer des Nationalsozialismus einst vertrieben wurden: Wir hatten Kontakte mit Leuten, die Nachfahren von Opfern oder auch von Tätern sind. Das ist ein wichtiger Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist.“ Im Zuge der Veranstaltung hat der Verein „weitere wertvolle historische Informationen bekommen: Zahlreiche Originaldokumente zeigen auch auf, welche teilweise beschämende Rolle die damalige Guntramsdorfer Bevölkerung und Wirtschaft bei diesen Vorfällen eingenommen hat.“ Stolz ist Gangoly auf die Beispielwirkung auf „fünf bis acht andere Gemeinden im Bezirk: Zum Schluss waren viele Gemeinderäte aus Nachbarorten davon überzeugt, dass sie so ein Projekt auch in ihrer Gemeinde brauchen und durchführen wollen.“

Um zu erreichen, dass die Inhalte der Veranstaltung gut aufgenommen werden, engagierte der Gedenkverein die Musiker und Schauspieler Andreas und Franz Froschauer, die Auszüge aus historischen Dokumenten von Guntramsdorfer Opfern oder Vertriebenen enthalten, auf der Bühne präsentierten: „Einzelne, erschütternde Passagen wurden vorgetragen, die Künstler haben das hervorragend gemacht, es hat sich zeitweise angefühlt wie ein Krimi.“ Gangoly zeigte sich beeindruckt von der Fülle an aufgefundenem Material: „Wir haben rund 5.000 Seiten gesichert, die alle mit unserem Ort zu tun haben. Die Vielzahl an aufgestöberten Dokumenten, die bislang noch niemand durchgesehen und dokumentiert hat, ist beeindruckend.“

Gedenkstein-Projekt soll folgen

Bislang wurden 62 Schicksale ganz genau dokumentiert, bei über 70 wird das derzeitige Projekt enden, wenn die Aufarbeitung der bislang gesammelten Dokumente abgeschlossen ist. Nun geht es Gangoly um die weitere Aufbereitung, er will „Menschen erreichen, die nicht bei der Veranstaltung dabei sein konnten: Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Die historischen Berichte müssen für das Internet aufbereitet werden.“ Gangoly will der Gemeinde ein Gedenkstein-Projekt vorschlagen und die aufbereiteten Materialien für Schulen zur Verfügung stellen.“

Um interessierten Gemeinden bei der Umsetzung ähnlicher Projekte behilflich zu sein, will Gangoly eine Art „Handreichung zur Erforschung der Geschichte von Opfern auf lokaler Ebene erstellen: Von den zwei Jahren Projektdauer haben wir uns rund ein Jahr lang damit beschäftigt, die rechtlichen Grundlagen zu erheben und zu sichten, wo überall nach historischen Quellen gesucht werden kann. Diese Informationen wollen wir interessierten Nachbargemeinden und Vereinen sowie dem Mauthausen Komitee gerne zur Verfügung stellen.“

Ähnliche Veranstaltung für Wiener Neudorf kommt

Dankbar ist Gangoly dafür, dass „die politische Führung in Guntramsdorf und Wiener Neudorf eng mit uns zusammengearbeitet hat: Sogar in NÖ gibt es noch Gemeinden, wo sich Bürgermeister und Gemeinderat gegen Gedenksteine wehren und Vereine behindern, sich mit der Ortsgeschichte auseinander zu setzen.“ Nicht so hier, denn eine ähnliche Veranstaltung für Wr. Neudorf wurde mit Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, bereits vereinbart: „Wir haben Daten zu vielen Bürgern aus dem Nachbarort gefunden.“

Der pensionierte Historiker und Politikwissenschafter Thomas Schwarz hat in zweijähriger Forschung ehrenamtlich eine Menge historischer Daten erhoben: „Zeitweise war es eine Vollbeschäftigung, diese Aufgabe hat mich aber im Rahmen notwendiger Reisen auch an historisch interessante Orte, wie beispielsweise das Bundesarchiv in Berlin, geführt.“

Als „wahnsinnig berührend“ beschreibt Schwarz jenen Punkt in den Recherchen, an dem er „beim Studium der Akten die Schicksale der dahinterstehenden Menschen spüren konnte: Zunächst lesen sich diese Dokumente meist recht trocken, als geübter Leser merkt man aber rasch, dass hier mit Floskeln viel verschleiert wird. Da springt einem dann das Schicksal dieser Menschen ins Gesicht und man erkennt, dass ihnen Vermögen entzogen wurde, sie aus ihrer Wohnung geschmissen wurden oder Pubertierende umgebracht wurden, weil man mit ihnen nicht klargekommen ist.“

Historiker Schwarz will Bewusstsein schaffen

Auch die Definition des sogenannten „unwerten Lebens“ war „bürokratisiert bis ins letzte Detail aber trotzdem sehr erschreckend: Besonders schön ist es, wenn ich einzelne Schicksale lange nachvollziehen konnte um dann festzustellen, dass einige der Verfolgten dann auch überlebt haben. Das sind dann auch heute noch wichtige Informationen für die Angehörigen.“ Weiterhin haben Schwarz und Gangoly Interesse daran, dass sich möglicherweise betroffene Angehörige melden, damit weitere Schicksale bearbeitet werden können: „Wenn sich die Namen durch Heirat geändert haben, können wir keine Rückschlüsse auf aktuelle Angehörige ziehen.“

Durch seine Arbeit will Schwarz der alten und der jungen Generation helfen „die eigene Geschichte besser zu verstehen und das ,Nie-wieder´ zu festigen: Demokratie hält sich nicht von alleine, sie muss immer wieder erkämpft werden. Dieses Projekt ist meine persönliche Möglichkeit diese wichtige Botschaft an die nächste Generation auszusenden.“

www.gedenkverein.at

Weitere Dokumente gesucht.

Um eine möglichst vollständige Liste der NS-Opfer aus der Guntramsdorfer Zivilbevölkerung zu bekommen, ersucht der KZ-Gedenkverein um Hilfe und weitere Informationen aus der Bevölkerung. Bislang ist der Verein bei Zeitzeugengesprächen und in Akten verschiedener Archive im In- und Ausland auf folgende Namen und erschütternde Schicksale von über 60 Guntramsdorferinnen und Guntramsdorfern gestoßen, die vom NS-Regime enteignet, vertrieben, verschleppt oder sogar ermordet wurden. Um in Zukunft ein würdiges Gedenken an diese Opfer zu ermöglichen sollen auch die letzten Wohnadressen der Betroffenen verifiziert werden.

Arnhold Martha, geb. 1929

Benesch Karl Josef, geb. 1893

Binder Wilhelm, geb. 1895

Eisinger Franz / FranYsek, geb. 1919

Eisinger Georg / Jiri, geb. 1924

Eisinger Nathan, geb. 1885

Eisinger Siegfried, geb. 1921

Eisinger / -ova Sidonie (geb. Mandl), geb. 1889

Fröhlich Franz, geb. 1908

Fuhrmann Anna, geb. 1900

Glaser Ernst / Yehuda, geb. 1917

Glaser Max, geb. 1882

Glaser Rosa(lia) (geb. Weiss), geb. 1884

Glaser Erika Alice, geb. 1930

Glaser (verh. Antscherl) Rosa, geb. 1908

Go<wald Anna (geb. Scherzer), geb. 1912

Györög Anton, geb. 1907

Heger Hertha, geb. 1918

Herz Oskar, geb. 1866

Herz GusY / Auguste, geb. 1900

Herz (geb. Katscher) Helene, geb. 1876

Herzig Ernst, geb. 1915

Hybrand (geb. Vanicek) Marie, geb. 1894

Keppel Franz, 1907

Klose (geb. Gober) Marie, geb. 1894

Kolar Ludwig, geb. 1903

Krenn Aurelia, geb. 1926

Laaha Franz, geb. 1891

Lampl Auguste (geb. Herzog), geb. 1892

Lampl Georg, geb. 1900

Lampl Maria LieseloJe, geb. 1918

Lampl Monika (verh. Casparius), geb. 1905

Lampl Rudolf, geb. 1868

Lampl Victor, geb. 1886

Lampl Wilhelm Wolfgang, geb. 1915

Lampl (geb. Grätzer) Franziska, geb. 1901

Lampl (verh. Teltscher) L(o)uise, geb. 1895

Lampl (verh. Teltscher) Valerie, geb. 1896

Lichtblau Gustav Salomon, geb. 1877

Lichtblau Herta, geb. 1913

Lichtblau Leo, geb. 1907

Lichtblau Rosa (geborene Friedmann), geb. 1888

Löwy Selig Hirsch / Hermann, geb. 1892

Mayer-Gunthof Franz Josef, geb. 1894

Nussgraber Ignaz, geb. 1908

Pfeif(f)er Johann Franz, geb. 1906

Pokorny Theresia (geb. Fleck) , geb. 1893

Posch (geb. Vogl) Elisabeth Pauline, geb. 1900

Pribyl Josef, geb. 1913

Ramp(e)l (geb. Streb) Eleonora, geb. 1863

Rosak (evtl. geb. Baranek) Hedwig, geb. 1906

Schallmayer Josef, geb. 1911

Scheinost Josef, geb. 1902

Schischa Gisela, geb. 1893

Schischa (geb. Rosenberger) Rosa, geb. 1857

Strakosch Alfred, geb. 1893

Strobl Karl, geb. 1913

Überschall Elisabeth Aloisia, geb. 1906

Waitz Oflie, geb. 1928

Wasinger Hermine, geb. 1893

Zeidler Franz, geb. 1886

Zivko / Schivko Janko / Johann, geb. 1922